【新華社ハラレ8月22日】中国が建設を支援したジンバブエ高性能スーパーコンピューターセンター第2期プロジェクトがこのほど、ジンバブエ側へ引き渡された。同国のデジタルトランスフォーメーション（DX）に寄与する。

ジンバブエ大学で行われた引き渡し式でムナンガグワ大統領は、同プロジェクトがジンバブエ・中国友好協力の新たな証しだと強調。同センター第1期プロジェクトは2015年の稼働以来、ジンバブエの科学研究分野で重要な役割を果たしており、科学者やエンジニア、企業家の人工知能（AI）、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなど、さまざまな分野の革新力を強めたと紹介した。

中国の周鼎（しゅう・てい）駐ジンバブエ大使は、プロジェクトの稼働により、ジンバブエが先進的な高性能コンピューティング能力を備えるアフリカの国の一つとなったと指摘。中国は長年にわたり、ジンバブエの情報通信インフラの強化とイノベーション能力の構築に重要な役割を果たしていると語った。

スーパーコンピューターセンターは、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）がコンピューティングプラットフォームを提供し、ジンバブエの大学や科学研究機関、政府部門、民間部門の科学研究を後押し、同国のDXに新たな推進力をもたらす。