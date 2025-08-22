指先サイズの液晶付きミニデジタルトイカメラ「Cookie（クッキー）」が8月22日に発売
【液晶付きミニデジタルトイカメラ「Cookie（クッキー）」 ブラック/チョコ】 8月22日 発売 予想市場価格：各7,900円前後
イメージセンサー：1/4型 CMOS
サイトロンジャパンは、液晶付きミニデジタルトイカメラ「Cookie（クッキー）」を8月22日に発売した。カラーはブラックとチョコの2種類で、価格は各7,900円前後。
「Cookie」は、クラシカルなデザインとレトロな写りが特長の、指先に収まる超小型・軽量なデジタルトイカメラ。とても小さなボディながら液晶画面を搭載し、「フレーミングする」楽しさをそのままに、気軽に写真や動画を撮影できる。また、再生モード搭載により、撮影した写真・動画・音声をその場で確認することもできる。
本体のレザー部分には本革を採用しており、小さいながらも高級感のある仕上がり。
主な仕様
イメージセンサー：1/4型 CMOS
総画素数：92万画素
記録画素数：207万画素（補間）
レンズ：f＝4.8mm F2.4
撮影距離：約0.6m～無限遠
液晶モニター：0.96型 TFT液晶モニター
内蔵ストロボ：LED
外部メモリーカード：Micro SDHCカード 4GB～32GB（別売）
ファイル形式：静止画：JPG / 動画：AVI / 音声：WAV
静止画サイズ：1920×1080（補間）30FPS
動画サイズ：1280×720 30FPS
電源：リチウムイオン電池
入出力ポート：Type-C USB
寸法：47.7×30.7×20.1（mm）
質量：約19g
Copyright (C) SIGHTRON Japan,. All rights reserved