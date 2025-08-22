【液晶付きミニデジタルトイカメラ「Cookie（クッキー）」 ブラック/チョコ】 8月22日 発売 予想市場価格：各7,900円前後

サイトロンジャパンは、液晶付きミニデジタルトイカメラ「Cookie（クッキー）」を8月22日に発売した。カラーはブラックとチョコの2種類で、価格は各7,900円前後。

「Cookie」は、クラシカルなデザインとレトロな写りが特長の、指先に収まる超小型・軽量なデジタルトイカメラ。とても小さなボディながら液晶画面を搭載し、「フレーミングする」楽しさをそのままに、気軽に写真や動画を撮影できる。また、再生モード搭載により、撮影した写真・動画・音声をその場で確認することもできる。

本体のレザー部分には本革を採用しており、小さいながらも高級感のある仕上がり。

主な仕様

イメージセンサー：1/4型 CMOS

総画素数：92万画素

記録画素数：207万画素（補間）

レンズ：f＝4.8mm F2.4

撮影距離：約0.6m～無限遠

液晶モニター：0.96型 TFT液晶モニター

内蔵ストロボ：LED

外部メモリーカード：Micro SDHCカード 4GB～32GB（別売）

ファイル形式：静止画：JPG / 動画：AVI / 音声：WAV

静止画サイズ：1920×1080（補間）30FPS

動画サイズ：1280×720 30FPS

電源：リチウムイオン電池

入出力ポート：Type-C USB

寸法：47.7×30.7×20.1（mm）

質量：約19g

