◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(22日、神宮球場)

ヤクルトのキャッチャー・古賀優大選手が、初回からピッチャーを救う好守備を見せました。

この日の先発は高梨裕稔投手。初球にストレートを投じるも、阪神の先頭・近本光司選手にセンターへのヒットとされます。続く打席で近本選手に盗塁を試みられるも、スタメンマスクをかぶった古賀選手は見事な送球。ボールを受けた伊藤琉偉選手が近本選手と軽く交錯してしまう場面も見られましたが、見事アウトとし、盗塁を阻止しました。

ピッチャーを助けるプレーを見せた古賀選手は、試合前時点でセ・リーグトップの盗塁阻止率「.469」をマーク。その力をこの日も披露しました。

以降はゴロとサードライナーで打者を打ち取り、打者3人で3アウトとしています。

▼セ・リーグの盗塁阻止率ランキング（試合前）1位：阻止率.469 古賀優大（ヤクルト）2位：阻止率.421 石伊雄太（中日）3位：阻止率.318 坂本誠志郎（阪神）4位：阻止率.298 山本祐大（DeNA）5位：阻止率.243 甲斐拓也（巨人）