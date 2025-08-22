大相撲夏巡業が22日、福島市で行われ、平幕・伯桜鵬（伊勢ケ浜部屋）が朝稽古で小結・欧勝馬、幕内・琴栄峰らと10番取った。素早く得意の左四つになり、低い姿勢から厳しい攻めを見せるなど7勝3敗。「ここ2日間は体調を崩していたので、きょうは稽古ができた」と振り返った。

この日は22歳の誕生日。家族や知人らから連絡があったことを明かし「うれしいです」と目を細める。名古屋場所は大の里を破るなど自己最高位で8勝7敗。「自身になった」と振り返り、秋場所（9月14日初日、東京・両国国技館）では自己最高位を更新することが濃厚だ。

三役昇進、定着。まだ目指すものはたくさんあるだけに「前に出る力をつけたい。師匠からも（前に出る）意識を持ってやれと言われている。本場所で前に出る相撲をしっかりやりたい」と現状には満足することなく精進を誓った。

以前は移動の時間などで歌を聴いていたが、最近はもっぱら映画、ドラマなどの鑑賞に充てている。最近のお勧めは「マルコ・ポーロ」。前宮城野親方（元横綱・白鵬）から勧められていたようで「ようやく見ることができました」と明かした。