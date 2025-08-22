市街地でクマの目撃が相次いでいる鶴岡市で22日朝早く、市街地にほど近い場所にある家庭菜園のスイカが食い荒らされているのが見つかりました。近くでは21日もスイカの食害があり、市街地に出没したクマと同じ個体によるものみられています。



22日午前4時半ごろ、鶴岡市大半田の住宅敷地内にある畑で、スイカ5、6個が食い荒らされているのを畑を所有する農業・佐藤重治さん（82）が発見し、110番通報しました。近くにはクマのものとみられる足跡が残されていました。けが人はいませんでした。





佐藤重治さん「クマはここから入ったのではないかな。あちらもスイカ、こちらもスイカ、3軒に入ったから香りが分かって来るのではないか。いままでクマ被害は何もない。ここまで来るわけはないとクマなんて来る勘定ではなかった」佐藤さんによりますと、この畑では21日も鳥よけネットの支柱に吊り下げて栽培していたスイカが食い荒らされていたということです。この集落では21日朝にも100メートルほど離れた家庭菜園のスイカ2個が食い荒らされ、クマの足跡が見つかっていました。畑が荒らされた家の人は「クマなんて初めてだ。クマなんて来るわけがないここに。やっぱり川を越えて来たということだろう。恐ろしくはないけどただただびっくりしているだけだ」鶴岡市では8月19日から市街地でクマの目撃が相次いでいましたが、市は20日午後、会見を開き、クマの足取りから赤川を遡る形で南に向かって市街地を離れたとみられると発表していました。鶴岡市藤島庁舎産業建設課によりますと、現場に残された足跡から、今回見つかったスイカの被害は、8月19日から市街地に出没していたクマによるものとみられていて、周辺の茂みなどにクマが潜んでいる可能性があるとして住民に注意を呼びかけています。