Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬TICAD¡á¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾É×ºÊ¤é¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤Ãã²ñ¤òºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏµÜÅÂ¡Ö½Õ½©¤Î´Ö¡×¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«27¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾É×ºÊ¤é¤ò½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤ÎÃã²ñ¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬»²²Ã¤·¡¢¼óÇ¾¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿¼óÇ¾¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢ÃÌ¾Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃ¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¤Î¤¾¤à¤Ê¤É¡¢½÷À¹ÄÂ²Êý¤ÏÏÂ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¤â¤È²£ÉÍ»Ô¤Ç3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ï¤¤ç¤¦ÊÄËë¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÅ²¼¤ÏÃã²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê±Ñ¸ì¡ËCheers.¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ËÀ votre santé.¡Ê¡á´¥ÇÕ¡Ë¡×
Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¥±¥Ë¥¢¤Î¥ë¥ÈÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Èº©ÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¹¥ï¥Ò¥ê¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬µîÇ¯¡¢µÜÅÂ¤Ç¤ÎÃë¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãã²ñ¤Ï½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï»²²Ã¤·¤¿³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤ÈÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤º¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
