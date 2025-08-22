タレントの福田萌さんが、自身のインスタグラムに “夏の工作” の模様を投稿しています。



最初の写真で福田さんは、黒のワンピースを着てリビングルームに棒立ちの様子。しかも頭に食パンの形をしたかぶり物をかぶっていて、目がちょっと笑っているようです。









寄った写真では、食パン型のかぶり物に作られた丸い窓から福田さんの顔にマスクがかかっていて、灰色の地に “ひげ” らしき黒い糸のようなものが四方に広がるように縫い付けられています。









福田さんは「パンどろぼう作った」と、三枚目の写真で大人気の絵本の表紙を投稿。福田さんのマスクはまさに「パンどろぼう」の尖った鼻とひげを模しているようです。福田さんは「#長男のリクエスト」と作った理由を明かしました。さらに「#すべてダイソー」「#ねぶたの要領で」「#骨組みを作りフェルトを貼る」と作り方を示していて、フォロワーから「最高だよ」「手作り良い味出し過ぎ」「シュールな萌ちゃんな」「目付きいいね」「お子様大喜び」「かわいすぎる」など、賛辞のリプライが届いています。

【担当：芸能情報ステーション】