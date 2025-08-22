バレーボールVリーグ女子のカノアラウレアーズ福岡（福岡県福智町）は22日、今秋開幕の2025〜26年シーズンに臨むロースター15選手を発表した。

現役引退選手を含む9選手が24〜25年シーズン限りでチームを退団し、元男子日本代表アタッカーの高松卓矢氏（37）が新監督に就任。指導体制や陣容が大きく変わる中、各ポジションで積極的な補強を進め、内定選手と合わせて計7選手が加入した。

注目はカメルーン出身の新外国籍選手、ブランディ・ガチュ（22）だ。身長184センチのアウトサイドヒッターは、チームを通じて「新たなチームメート、スタッフ、ファンの皆さまに現地で会えることを非常に心待ちにしております」などとコメントした。

ブランディ・ガチュが加わったアウトサイドヒッター陣は、新生カノアの目玉になりそうだ。昨季チーム最多（リーグ7位）の394得点でオフェンスをけん引したオケケアル・メソマチ（22）やチーム3位（同21位）となる320得点の横田希歩（24）が健在。攻守のバランスに優れた坂本悠綺（22）＝大阪・金蘭会高―新潟医療福祉大＝は内定選手として昨季終盤からコートに立っており、飛躍が期待される。

身長162センチのアタッカーで、サテライトチーム「カノアウル福岡」を経て新シーズンからトップチームに所属する師岡詩帆（23）＝福岡・純真高―九産大＝のオールラウンドなプレーも楽しみだ。

キャプテンはリベロの阿羅田安莉（23）がセッターの大西風歌（24）から引き継ぎ、ミドルブロッカーの宮地佳乃（24）が副キャプテンを務める。

２０２５〜２６年シーズンのキャプテンに就任したカノアラウレアーズ福岡の阿羅田安莉

昨季のカノアはレギュラーシーズン（RS）を15勝13敗の5位（11チーム中）で終え、上位4チームで争うプレーオフ（PO）に進めなかった。同じ福岡のチームの福岡ギラソール（福岡市）が新規参入し、12チームで覇を競う25〜26年シーズンは10月18日に開幕。カノアはホームの福岡・飯塚市総合体育館でヴィアティン三重と対戦する。（西口憲一）

カノアラウレアーズ福岡のロースター15選手（★は新加入）は以下の通り。

【セッター】

大西 風歌（24）

★三宅 楓 （25）

【オポジット】

★山根茉唯加（25）

【アウトサイドヒッター】

原田 栞里（26）

横田 希歩（24）

オケケアル・メソマチ（22）

★坂本 悠綺（22）

★師岡 詩帆（23）

★ブランディ・ガチュ（22）

【ミドルブロッカー】

宮崎 愛里（27）

栗下 詩子（26）

宮地 佳乃（24）

★赤星 理奈（23）

【リベロ】

阿羅田安莉（23）

★岡田 楓奈（25）