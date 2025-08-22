爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンがお笑い養成所対抗リーグ戦「Ｌリーグ」（９月１９日、東京・タイタンの学校で開幕）を開催すると２２日までに発表した。

参加するのは、タイタンが運営する「タイタンの学校」をはじめ、太田プロダクションの「太田プロエンターテインメントカレッジ」、松竹芸能の「松竹芸能養成所東京校」、マセキ芸能社の「マセキ芸能アカデミー」という各お笑い養成所４校。それぞれ４組ずつが出演する形で、４体４のバトルを行い、半年間（計６試合）かけて優勝チームを決定する。

大会のＭＣは、２月放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」内の企画「第１９回山−１グランプリ」を優勝した、タイタン所属のお笑いコンビ・レーズンダイナマイト。またチェアマンは、「サンデー・ジャポン」や、「タモリのボキャブラ天国」、「タモリ倶楽部」などを手がける放送作家・高橋洋二氏が務める。

チケットは「パスマーケット」で全席自由の１０００円で販売される。

【開催日程】

第１戦：９月１９日、後７・００開演予定

第２戦：１０月１７日、後７・００開演予定

第３戦：１１月１４日、後７・００開演予定

第４戦：１２月１９日、後７・００開演予定

第５戦：２０２６年１月１６日、後７・００開演予定

第６戦：２月開催予定（東京・四谷区民ホールでの開催を予定）

「Ｌ リーグ」のＬは、「Ｌｏｕｇｈ」「ＬＩＶＥ」「Ｌｅｔ’ｓ」の頭文字を意味する。