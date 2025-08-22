Palit、NVIDIA Jetson Orin NX Superを搭載する小型PC「Pandora」発売
Palitは8月22日、プロセッサにNVIDIA Jetson Orin NX Superを搭載する小型PC「Pandora」を日本国内向けに販売すると明らかにした。ドスパラが取り扱っており、価格は199,800円。
SoCにNVIDIA Jetson Orin NX 16GB Superを搭載し、16GB 128-bit LPDDR5メモリを組み合わせる小型PC製品。Jetson Orin NXは8コアのArm Cortex-A78AE v8.2を内蔵しており、GPUに1024個のNVIDIA Ampere Architectureコアと32個のTensorコアを備えたプロセッサで、157 AI TOPSを実現。高性能エッジAIコンピューティングワークロードに対応できるという。
本体には2つのGigabit Ethernetポート、OTG機能付き4つのUSBポート、HDMI 2.0インターフェイス、オーディオ入出力端子など幅広い周辺機器との接続に対応。NVIDIA Jetsdonプラットフォームを活用したAIアプリケーション開発と推論処理を行える。
