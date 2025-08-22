¡ÖÄ¶¿Í¡¢Ã£¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂ·¤¤Æ§¤ß¡×²¬ÅÄ½Ú°ìàÄ¶¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤Ï¤ä¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡¢ËþµÊ¤µ¤ì¤Æ²¿¤è¤ê¡×
¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÇµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ²È¤ÎÁáÀî¸÷Í³¤µ¤ó¡¢2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤ÈÊÂ¤ó¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÀÆ»&¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤½¤·¤ÆÄ¶¿Í¥¿¥Þ¥¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡¡½ÀÆ»¤âºÇ¹â¤À¤·¡¡¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÌÀ¶À»ß¿å¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀî¸÷Í³ÀèÀ¸¤âÆ´¤ì¿Í¡£Á´Êý°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤òºî¤é¤º¡£ÍýÁÛ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·È¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤â¤Ï¤ä¿À¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡¢ËþµÊ¤µ¤ì¤Æ²¿¤è¤ê¡×¡ÖÄ¶¿ÍÃ£¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤È¶ÌÌÚ¤Ï¡¢½À½Ñ¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î½À½ÑÂç²ñ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡