パソコン工房、Ryzen・Radeon拡販に貢献したパートナーとしてAMDからダブル受賞
ユニットコムは8月21日、日本AMDが主催する『AMD PARTNER ADVANCE 2025 JAPAN』において、「Ryzen Channel Champion Award」「Radeon Growth Accelerator Award」を受賞したと明らかにした。
パソコン工房が取り扱う製品でRyzenプロセッサ、Radeonグラフィックスの拡販に広く貢献したという内容。Ryzen Channel Champion AwardはDIYチャネルにおける販売増加が認められたというもので、Radeon Growth Accelerator AwardはSIおよびDIYチャネルにおけるRadeon拡販が認められている。
あわせて、パソコン工房ではAMD RyzenプロセッサやRadeonグラフィックス搭載ゲーミングPCをラインナップした「AMD 全力祭」を8月28日（木）10時59分まで開催中だ。
