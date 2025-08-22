à·î¸«ÀïÁèáKFC»²Àï¡ªà¶ØÃÇ¤Î3ÃÊ½Å¤Íá¸ÂÄê·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¸«¤¿ÌÜ¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡¡¤¿¤Þ¤´¹¥¤¤¤ó¤Ë·¯¤âCTO¤Ë½¢Ç¤
¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡ÊKFC¡Ë¤¬¡¢½©¤ÎÄêÈÖ¾¦Àï¡Ö·î¸«¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÁ´ÎÏÅêÆþ¤¹¤ë¡£27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Íñ¹¥¤¤Îº×Åµ¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·´ë²è¡Ö¿ÍÎà¤¿¤Þ¤´²½·×²è¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤¿¤Þ¤´°¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡ÈCTO¡ÊChief Tamago Officer¡Ë¡É¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¡ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤É÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡É¤ò3Ëç½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤ËÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜÎÌ¤Î¤¿¤Þ¤´¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¿¤Þ¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¶ØÃÇ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¡£20Æü¤«¤éÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¡¦Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¢¥Ô¥¢¤µ¤Ã¤Ý¤í¡¢ÀçÂæ±ØÁ°¡¢·ÃÈæ¼÷±ØÁ°¡¢Ì¾¸Å²°±É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¢Æî³¤ÆñÇÈ¡¢¹Åç»æ²°Ä®¡¢Å·¿À¥µ¥¶¥óÄÌ¤ê¤Î7Å¹ÊÞ¤Ë¸ÂÄê¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¤Ç¡¢20Æü¤«¤é9·î2Æü¤Î´ü´Ö¤Î¤ß¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï27ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ê¡¼¥º4¼ï¤âÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë·î¸«¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£