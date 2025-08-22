¤â¤·¤«¤·¤ÆÊ¡²¬¤¬SMTOWN¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦⁉Íè½µ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´¿´î¡ÖÊ¡²¬Ì±Êó¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö²æ¤é¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¡×
¥é¥¤¥Ö¤òÁ°¤ËÊ¡²¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»öÌ³½ê¡ÖSMENTERTAINMENT¡×¤¬¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¤¬2026Ç¯1·î31Æü¤È2·î1Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 ¡ß Å·¿ÀÃÏ²¼³¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤È¶¦¤Ë¾ÜºÙ¤ò¸ø¼°X¤ËÈ¯É½¡£8·î30¡¢31Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Å·¿ÀÃÏ²¼³¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇ¹þ2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ê16¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¤Ä¡Ë¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢8·î27Æü¡Á9·î9Æü¤Î´Ö¡¢Å·¿ÀÃÏ²¼³¹¤Î³¹Æâ³Æ½ê¤ä¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö²æ¤éÊ¡²¬¸©Ì±¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÅ·¥Á¥«¤ÇSMTOWN¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÊ¡²¬Ì±Êó¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¡Ö¤É¤Î¤ªÅ¹¤ÇÇã¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£