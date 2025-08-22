例年以上に甘くみずみずしいナシ まもなく収穫へ ひょう・高温・雨不足を乗り越える 秋田・潟上市
潟上市のナシがまもなく収穫の時期を迎えます。
春先に降ったひょう、さらに夏の高温や雨不足を乗り越え、例年以上に甘くてみずみずしいナシが育っています。
潟上市の天王地区です。
ナシ農家の三浦守さんは、約70アールの畑で10種類ほどのナシを育てています。
まもなく収穫の時期を迎えるのが、「幸水」という品種のナシです。
三浦さん
「これちっちゃいけども、ちっちゃいけどもこういう色っこなってくればもげる状態、これとこれと見た感じから違うね」
しかし。
三浦さん
「あ～これこれ」
深い傷がある実も。
三浦さん
「これはもう誰かにあげるとかハズレとか、これは食べてもここら辺は何ともない」
記者
「味は問題ない？」
三浦さん
「味は問題ないです」
味に問題が無くても、深い傷がついたナシは出荷できないといいます。
原因となったのは4月下旬に降った、ひょうです。
ナシの花が咲き、小さい実をつけ始める時期に硬いヒョウが直撃し、花が落ちたり実に傷がついたりしました。
傷がついた実は早めに摘み取る必要があるため、出荷量は例年に比べて減る見込みだということです。
三浦さん
「ちっちゃいやつあるな、実っこ見えねんたやつなあ～これはあと捨てるやつ」
さらに、7月の記録的な高温と雨不足で生育にも遅れが出ています。
それでも。
品質は例年以上だと話す三浦さん。
太陽の光をたっぷりと浴びたことで、甘さがギュッと詰まったナシに仕上がっているということです。
三浦さん
「この間、お盆前に雨降ったから、今のところ小さいけれども、これから大きくなるのを期待してるんだけれども、なんとなるかな今年」
「わたしのナシ食べて『おいしかったな』って声聞けば、また来年も作ってみるか、年もいってきたども、また来年も作ってみるかっていう感じになるので、うちのナシにもなうまくないナシあるんだ、100個あるうちは1個は必ずあるんだ、でもな、トータルすれば「うまい」って 言ってくれればな」
三浦さんが育てたナシは、9月から直売所や道の駅などで販売されるということです。