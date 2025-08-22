ABS秋田放送

写真拡大

潟上市のナシがまもなく収穫の時期を迎えます。

春先に降ったひょう、さらに夏の高温や雨不足を乗り越え、例年以上に甘くてみずみずしいナシが育っています。

潟上市の天王地区です。

ナシ農家の三浦守さんは、約70アールの畑で10種類ほどのナシを育てています。

まもなく収穫の時期を迎えるのが、「幸水」という品種のナシです。

三浦さん
「これちっちゃいけども、ちっちゃいけどもこういう色っこなってくればもげる状態、これとこれと見た感じから違うね」

みずみずしく、シャリっとした食感が特徴の幸水。

しかし。

三浦さん
「あ～これこれ」

深い傷がある実も。

三浦さん
「これはもう誰かにあげるとかハズレとか、これは食べてもここら辺は何ともない」

記者
「味は問題ない？」
三浦さん
「味は問題ないです」

味に問題が無くても、深い傷がついたナシは出荷できないといいます。

原因となったのは4月下旬に降った、ひょうです。

ナシの花が咲き、小さい実をつけ始める時期に硬いヒョウが直撃し、花が落ちたり実に傷がついたりしました。

傷がついた実は早めに摘み取る必要があるため、出荷量は例年に比べて減る見込みだということです。

三浦さん
「ちっちゃいやつあるな、実っこ見えねんたやつなあ～これはあと捨てるやつ」

さらに、7月の記録的な高温と雨不足で生育にも遅れが出ています。

それでも。

品質は例年以上だと話す三浦さん。

太陽の光をたっぷりと浴びたことで、甘さがギュッと詰まったナシに仕上がっているということです。

三浦さん
「この間、お盆前に雨降ったから、今のところ小さいけれども、これから大きくなるのを期待してるんだけれども、なんとなるかな今年」
「わたしのナシ食べて『おいしかったな』って声聞けば、また来年も作ってみるか、年もいってきたども、また来年も作ってみるかっていう感じになるので、うちのナシにもなうまくないナシあるんだ、100個あるうちは1個は必ずあるんだ、でもな、トータルすれば「うまい」って 言ってくれればな」

三浦さんが育てたナシは、9月から直売所や道の駅などで販売されるということです。