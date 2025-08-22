潟上市のナシがまもなく収穫の時期を迎えます。



春先に降ったひょう、さらに夏の高温や雨不足を乗り越え、例年以上に甘くてみずみずしいナシが育っています。



潟上市の天王地区です。



ナシ農家の三浦守さんは、約70アールの畑で10種類ほどのナシを育てています。



まもなく収穫の時期を迎えるのが、「幸水」という品種のナシです。



三浦さん

「これちっちゃいけども、ちっちゃいけどもこういう色っこなってくればもげる状態、これとこれと見た感じから違うね」





みずみずしく、シャリっとした食感が特徴の幸水。しかし。三浦さん「あ～これこれ」深い傷がある実も。三浦さん「これはもう誰かにあげるとかハズレとか、これは食べてもここら辺は何ともない」記者「味は問題ない？」三浦さん「味は問題ないです」味に問題が無くても、深い傷がついたナシは出荷できないといいます。原因となったのは4月下旬に降った、ひょうです。ナシの花が咲き、小さい実をつけ始める時期に硬いヒョウが直撃し、花が落ちたり実に傷がついたりしました。傷がついた実は早めに摘み取る必要があるため、出荷量は例年に比べて減る見込みだということです。三浦さん「ちっちゃいやつあるな、実っこ見えねんたやつなあ～これはあと捨てるやつ」さらに、7月の記録的な高温と雨不足で生育にも遅れが出ています。それでも。品質は例年以上だと話す三浦さん。太陽の光をたっぷりと浴びたことで、甘さがギュッと詰まったナシに仕上がっているということです。三浦さん「この間、お盆前に雨降ったから、今のところ小さいけれども、これから大きくなるのを期待してるんだけれども、なんとなるかな今年」「わたしのナシ食べて『おいしかったな』って声聞けば、また来年も作ってみるか、年もいってきたども、また来年も作ってみるかっていう感じになるので、うちのナシにもなうまくないナシあるんだ、100個あるうちは1個は必ずあるんだ、でもな、トータルすれば「うまい」って 言ってくれればな」三浦さんが育てたナシは、9月から直売所や道の駅などで販売されるということです。