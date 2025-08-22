仙北市を中心に県の広い範囲を襲った記録的な大雨の降り始めから22日で3日です。



被害の全容が徐々に明らかになっています。



収穫の秋を目前に、田んぼが水に浸かった農家からは「具体的な収量が見込めない」と不安の声が聴かれました。



柴田光太郎アナウンサー

「おととい氾濫が発生した仙北市の桧木内川です。山沿いを流れているのが本来の桧木内川なんですが、今も水の量が多いからでしょうか、もう一本、別の流れができています。その先、堤防が壊されていてU字溝も流されています。当時の水の勢い強さが伺えます」





大雨被害の深い爪痕が残る仙北市西木町。収穫を約1か月後に控えたコメ農家にも大きな影響が出ています。川からあふれた水によって、農業用ハウスの一部やトタンなどが田んぼに流れ込みました。この田んぼであきたこまちを栽培している若松章二さんです。所有する5ヘクタールあまりの田んぼの約8割が水につかりました。22日は用水路の復旧作業などに追われていました。若松章二さん「泥で埋まってしまっているから、どの程度刈り取りができるもんだか。刈り取ったってどの程度の品質のものが取れるんだかちょっと分からないような状況ですね」今年はJAのコメの買取価格、概算金が大きく跳ね上がり農家にとっては収入の増加が期待されています。しかし、若松さんの田んぼでは収量のめどが立たなくなりました。若松章二さん「複雑な気持ちだすな。値段は上がったけども取れねば何にもなんねから。何も取れねば（収入が）ゼロさ近くなるからまあ何とかして生き延びでいがねばねすべ。農作業が大変だす。（復旧は）春までかかるっす。なんだかんだって、うん」仙北市によりますと、今回の大雨で浸水被害に遭った市内の田んぼは22日午前9時15分時点で約33.5ヘクタールに上っています。被害は広範囲に及んでいて、全容はまだつかめていません。

県は災害対策本部会議を開いて被害の状況を確認しました。



氾濫したのは、仙北市の桧木内川に加えて、北秋田市の摩当川と前山川、旧小猿部川、蟹沢川、それに能代市の悪土川の6つの河川です。



22日午前11時時点でまとめた住宅への浸水被害は、仙北市や北秋田市など6つの市と村で62棟確認されています。



空き家や小屋など非住家の被害は20棟で、14の事業所でも浸水などの被害が確認されました。



仙北市では120世帯で断水が続いています。



農林水産関係は、8つの市町村で稲や大豆の冠水やため池の損壊、水路への土砂の流入などが確認されました。



今後増えると見込まれています。



各地で道路への土砂流入も発生しました。



国道は105号、341号が一部の区間で通行止めが続いています。



このほか、JRは線路設備の被害を受けて花輪線の大館駅と鹿角花輪駅の間を区間運休に。



秋田内陸線は仙北市の角館駅と北秋田市の比立内駅の間で当面、運転見合わせます。



台湾へのトップセールスを終えて21日秋田に戻った鈴木知事は、現地で逐次情報を受けて指示を出していたと述べました。



鈴木知事

「被災された方々に対して、まずは生活再建に向けた情報を速やかに提供することこれが1点目です。2点目、被害状況の全容把握を急ぐとともに農地や農業用施設、そして河川、道路といった部分の復旧工事を遅れなく行うことこれ2点目です。そして3点目、関係部局、または関係機関の皆様が緊密に連携をして迅速な対応をよろしくお願いしたいと思います」



鈴木知事は24日に現地を視察する考えです。