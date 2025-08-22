娘たちを捨てた父が、後妻と子どもを連れて来た。私たちが見せつけられたのは
お母さんどこ行くの!? 父に捨てられ、母も姉妹を伯母に預け去っていった／親に捨てられた私と妹 不器用な人（1）
お父さんもお母さんも、自分が幸せになりたくて私たちが邪魔になったのか--。
両親が離婚した時、姉の朋は10歳、妹の真由は9歳。母子3人の新たな生活が始まると思っていたのに、いきなり伯母の家に預けられ、母は行き先も告げず去っていきました。愛人と暮らすため家族を捨てた父、自分の人生をやり直すために子どもを捨てた母。身勝手な両親に翻弄されながらも、姉妹は前を向いて生きていきますが…。
※本記事はひらたともみ（著）の書籍『親に捨てられた私と妹 不器用な人』から一部抜粋・編集しました。
ある日、伯母の「2人を養子に」という申し出に、母も大賛成。嫌がる子どもたちに、養子になるか施設に行くかの二択を迫ります。大人に自分たちの未来を天秤にかけられた姉妹は、いつも優しく話を聞いてくれる父方の祖母の家で暮らすことを決意。新たな環境での生活が始まりました。
姉妹を捨てた父が、新しい家族を連れてやってきました。言いたいことはたくさんあるけれど、父はもう「よその家のお父さん」なんだ--。残酷な現実を黙って受け止める朋の姿に、胸が痛みます。
著＝ひらたともみ／『親に捨てられた私と妹 不器用な人』