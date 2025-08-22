King Gnu、新曲『SO BAD』ジャケット公開 USJ『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングとして9月5日配信リリース
King Gnuが、9月5日午前0時に配信リリースされる新曲『SO BAD』のジャケット写真を公開した。アートワークディレクションはOSRINが担当し、目を惹く凶悪なデザインが楽曲の世界観を垣間見せている。
【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット
同曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで同日よりスタートする『ハロウィーン・ホラー・ナイト』内の人気イベント『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた。バンドが持ち味とするミクスチャーサウンドをさらにアップデートし、狂暴で享楽的（きょうらくてき）な仕上がりになっている。
また、『ゾンビ・デ・ダンス』の振付動画もユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式SNSにて公開された。TikTokやInstagramでは『SO BAD - 最悪で最高Ver.-』として音源の一部が先行配信されている。
King Gnuは2025年4月、映画『名探偵コナン 隻眼の残像』主題歌「TWILIGHT!!!」をリリースし、各種ランキングを席巻。東京・歌舞伎町でのサプライズフリーライブも大きな話題を呼んだ。2026年2月からはバンド史上最多都市を巡るツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』の開催が決定している。
