マクドナルド、江口拓也に感謝 新作アニメ公開で謎セリフ「俺の産声はチーだった」
日本マクドナルドは22日、公式Xを更新し、「チーチーダブチ×チーチーてりやき」が2週間限定で20日より発売されたことを記念して、新作アニメ映像を公開した。登場キャラ2人は声優の江口拓也が演じている。
【動画】「俺の産声はチーだった」 公開されたマクドナルド謎の新作アニメ
Xでは「チーチーをチーチーするためにダブチしたものの幼馴染がてりやきな件。」と題した映像を公開。イケメン男子2人の声を江口が演じている。
映像では「久しぶりだな、てりやき」「お前もな、ダブチ」と掛け合い、「俺の産声はチーだった」「いくぞ！チーチーダブチ、解放！」などと謎のセリフを披露している。
今回のアニメについてマクドナルドはXで「2人にしか聞こえないダブルCVは
江口拓也さん チーチーすぎるキャラデザは望月けいさん 江ぐチーさん、もチー月さん、ありがとうございました！」と感謝している。
【動画】「俺の産声はチーだった」 公開されたマクドナルド謎の新作アニメ
Xでは「チーチーをチーチーするためにダブチしたものの幼馴染がてりやきな件。」と題した映像を公開。イケメン男子2人の声を江口が演じている。
映像では「久しぶりだな、てりやき」「お前もな、ダブチ」と掛け合い、「俺の産声はチーだった」「いくぞ！チーチーダブチ、解放！」などと謎のセリフを披露している。
今回のアニメについてマクドナルドはXで「2人にしか聞こえないダブルCVは
江口拓也さん チーチーすぎるキャラデザは望月けいさん 江ぐチーさん、もチー月さん、ありがとうございました！」と感謝している。