本田真凜、1st写真集発売当日に重版決定で3刷に 氷上とは違う“素顔”を詰め込んだ1冊
プロフィギュアスケーター・本田真凜が、1st写真集『MARIN』（講談社）を21日に発売。発売当日に重版が決定し、3刷となった。
【写真集カット】ドキっ！一緒に旅をしている気分になれる本田真凜
今作は「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し、選んだ台湾の都市、台中＆高雄で撮影。リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つデスティネーションとなっている。
情報解禁時よりSNSを中心に話題となり、発売イベントのチケットも即完売。発売前重版が決定し、注目度の高さを物語るスタートを切った。そして、発売当日に重版が決定し、3刷となった。
