²Ö¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î­à¥°¥é¥Ó¥¢É÷¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ÎºØÆ£¤Á¤Ï¤ë

¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤Î²Ö¤ò¼ª¾þ¤ê¤Ë¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×½Ð¿È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(28)¤¬Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é8·î¸åÈ¾¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡ª²Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È´¶°î¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÄí¤Ç¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤Î²Ö¤ò¼ª¾þ¤ê¤Ë¤·¤¿­à¥°¥é¥Ó¥¢É÷¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Á³Ë­¤«¤Ê·ÌÎ®¤Ç¼ñÌ£¤Î¥«¥á¥é¤ò¼ó¤«¤éÄó¤²¤¿ÎÃ¤·µ¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò×Ç×Ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¡¾Ð´é¤ò¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡¡Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖCute¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¡©ÍÅÀº¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

²Ö¤Î¼ª¾þ¤ê¤Ç­à¥°¥é¥Ó¥¢É÷¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·¤¿ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë
¡¡ºØÆ£¥¢¥Ê¤ÏÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¡£ÇµÌÚºäÂ´¶ÈÍâÇ¯¤Î2019Ç¯3·î¤ËÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£22Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ(¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼)¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£