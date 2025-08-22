“WE LITTLE RIIZE”初のテーマカフェ開催へ！ フォトジェニックなメニュー＆グッズを展開
ボーイズグループRIIZEの公式キャラクター“WE LITTLE RIIZE”の初のテーマカフェ「RIIZE PARK CAFE」が、9月11日（木）から東京・原宿、9月19日（金）から愛知・名古屋、大阪・梅田で順次開催される。
【写真】メンバー全員をプリントした「トートバッグ」も登場！ カフェメニュー＆グッズ一覧
■メンバーたちの自筆グッズも
今回開催される「RIIZE PARK CAFE」は、RIIZEの全国アリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR ［RIIZING LOUD］ IN JAPAN」を記念して、公式キャラクターWE LITTLE RIIZEのキャラクターたちをイメージしたテーマカフェ。
期間中は、RIZUKO（SHOTARO）の「ハンバーガー」や、SONGYONGDOLI（EUNSEOK）の「パンケーキ」、DDOLBYEONG（SOHEE）の「パフェ」をはじめ、かわいいテイクアウトボトルに入ったドリンクなど、フォトジェニックなメニューが提供される。
また、オリジナルグッズも販売。WE LITTLE RIIZE全員がプリントされた「トートバッグ」や「スライドポーチ＆ステッカーセット」、メンバーたちが自筆したキャラクターをプリントした「ランダム自筆アクリルキーホルダー」など、ファンにはたまらないラインナップとなっている。
さらに、カフェ利用特典も用意。事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルフォトカード」のほか、フードまたはデザートの注文で「オリジナルメッセージカード」が1品につき1枚、ドリンクの注文で「オリジナル紙コースター」1枚がそれぞれもらえる。
