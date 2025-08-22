¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û²£ÉÍ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó25Áª¡Ã²£ÉÍ±Ø¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¼þÊÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¥«¥Õ¥§
Shop.1
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡Û¡ÈCHILL¡É¡á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥«¥Õ¥§¡¿CHILULU COFFEE
¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡£Ãæ²Ú³¹ÂçÄÌ¤ê¤Ë¸ò¤ï¤ë¾å³¤Ï©¤È¤¤¤¦Ï©ÃÏ¤ò»³²¼Ä®¸ø±àÊýÌÌ¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖCHILULU COFFEE¡Ê¤Á¤ë¤ë¤³¡¼¤Ò¡¼¡Ë¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Û¥¹¥Æ¥ë¡ÖCHILULU HOSTEL¡×¤Î1³¬¡£
Å¹Ì¾¤Î¡ÖCHILULU¡×¤È¤Ï¡ÖCHILL¡ÊÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡Ë¤¹¤ë¡©¡×¤¬Í³Íè¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥Ô¡¼¥¸¥ç¡¼¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄêÈÖ²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¡¢µíÈÔ¤Æù¤ÈÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥ó¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥Á¡¼¥º¤ÈÈÔÆù¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤¬ÈÔ¤Æù¤È¤è¤¯Íí¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¡£¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥Þ¥¹¥È¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤¤¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£CHILULU COFFEE¡Ê¤Á¤ë¤ë¤³¡¼¤Ò¡¼¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä® 188-12-101
TEL¡§045-319-4451
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ30Ê¬¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇËÜ³Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈµÊÃã¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀå¸Ý ¡ÖCHILULU COFFEE¡×¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.02.11¡Ë
Shop.2
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡ÛÎò»Ë¤¢¤ëÀ¾ÍÎ´Û¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¿Cafe Ehrismann
¡ÖCafe Ehrismann¡Ê¤«¤Õ¤§ ¤¨¤ê¤¹¤Þ¤ó¡Ë¡×¤¬Å¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¹¥Þ¥óÅ¡¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦¸µÄ®¥¨¥ê¥¢¤ÎÎÐ¿¼¤¤¸µÄ®¸ø±à¡£¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤éµÖ¤ò¾å¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤³¤ÈÌó8Ê¬¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÍÎ´Û¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÁë¤ËÌÌ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤«¤é¤ÏÎÐË¤«¤Ê¸µÄ®¸ø±à¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼µí¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼ÑÅº¤¨¡×¤Ç¤¹¡£¤´¤í¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿µíÆù¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤ÎÆð¤é¤«¤µ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¿¥Ð¥¹¥³¤äÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë´ÛÆâ¤ÇÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖCafe Ehrismann¡×¡£»³¼êÀ¾ÍÎ´Û¤á¤°¤ê¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©»ö¤Ï15»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï15»þ30Ê¬LO¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú²£ÉÍ¡Û¥¨¥ê¥¹¥Þ¥óÅ¡¤Ë¡ÖCafé Ehrismann¡Ê¥«¥Õ¥§¡¦¥¨¥ê¥¹¥Þ¥ó¡Ë¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÎò»Ë¤¢¤ëÀ¾ÍÎ´Û¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.10.08¡Ë
Shop.3
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡Û¥ª¡¼¥ë¥É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¡ª¡¿BUY ME STAND MOTOMACHIÅ¹
¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡£¡ÖBUY ME STAND MOTOMACHIÅ¹¡Ê¤Ð¤¤ ¤ß¡¼ ¤¹¤¿¤ó¤É ¤â¤È¤Þ¤Á¤Æ¤ó¡Ë¡×¤¬Å¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÎ´Û¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤¹¤ë»³¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ëÂå´±ºä¤ÎÅÓÃæ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤ÇÆø¤ï¤¦²£ÉÍ¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éÎ¥¤ì¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³°´Ñ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ë¤¼¤Ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¸µÄ®Å¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥¨¥°¥Á¡×¡£Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎÍñ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤Î¤»¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¥È¡¼¥¹¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥«¥é¥á¥ë¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¹õ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤Î±öµ¤¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡ª ¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡£
°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë»³¼ê¡¦¸µÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¡¦¸µÄ®¡ÖBUY ME STAND MOTOMACHIÅ¹¡×¤Ç¥ª¡¼¥ë¥É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.12.23¡Ë
Shop.4
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡Û²£ÉÍ¹Á¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦ÀäÉÊ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¿¥¶¡¦¥«¥Õ¥§
²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡×¡£ÁëÊÕ¤ÎÀÊ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»³²¼¸ø±à±Û¤·¤Î²£ÉÍ¹Á¡£ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢Í¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈÈ¯¾Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î¶Ì¤Í¤®¤ò°»¡Ê¤¢¤á¡Ë¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êßÖ¤á¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÁÆÀÚ¤ê¤ä¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡£¥È¥Þ¥È¤ÎÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¶Ì¤Í¤®¤«¤é½Ð¤ë´Å¤ß¤ä¤¦¤ÞÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀäÉÊ¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡Ê¤¶ ¤«¤Õ¤§¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ30Ê¬¡Ê21»þLO¡Ë ¢¨11¡Á14»þ¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯°Ê³°¤Ë1ÉÊ¥ª¡¼¥À¡¼
¢£»²¹Íµ»ö¡§¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê²£ÉÍ¤ÎÂåÉ½¡ªÈ¯¾Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤Ø¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.04.21¡Ë
Shop.5
¡ÚÀÐÀîÄ®¡Û¸µÄ®ÄÌ¤ê¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¡¿´Ú¹ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§NADO
ÀÐÀîÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡£¡Ö´Ú¹ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§NADO¡Ê¤«¤ó¤³¤¯¤¹¤¤¡¼¤Ä¤«¤Õ¤§¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÄ®ÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥Ó¥ë¤Î2³¬¡£Å¹Æâ¤Ï´Ú¹ñ¥«¥Õ¥§¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¥ó¥Ñ¤ä¥È¥Ã¥Ý¥®¤Ê¤É´Ú¹ñ¥«¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¤â½¼¼Â¡£²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ä¸µÄ®¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¸µÄ®¤Ç´Ú¹ñ¤Ø¥×¥Á¥È¥ê¥Ã¥×¡ª ¥³¥ê¥¢¥óµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§NADO¡×¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.07.03¡Ë
Shop.6
¡ÚÇÏ¼ÖÆ»¡Û²£ÉÍÈ¯¾Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡¿UNI COFFEE ROASTERY
²£ÉÍ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¡£1¹æ´Û¤ÎÆþ¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖUNI COFFEE ROASTERY¡Ê¤æ¤Ë¤³¡¼¤Ò¡¼¤í¡¼¤¹¤¿¤ê¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¦¥·¥ã¥ó½£¤Î¹âÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¼«¼Ò¤ÇßäÀù¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Î¥ì¥È¥í¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¡£²£ÉÍÈ¯¾Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¡ÖUNI COFFEE ROASTERY¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö²£ÉÍ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÌÍ¤¬ÆÃÄ§¡£»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤È¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¢£UNI COFFEE ROASTERY
¡Ê¤æ¤Ë¤³¡¼¤Ò¡¼¤í¡¼¤¹¤¿¤ê¡¼¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1 ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë1¹æ´Û1F
TEL¡§045-263-6220
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÀøÆþ¥ì¥Ý¡ªÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤ä¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅ°Äì¾Ò²ð¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.12.27¡Ë
Shop.7
¡ÚÇÏ¼ÖÆ»¡Û¤¼¤¤¤¿¤¯³¤Á¯¤¬¥´¥í¥ê¡ª ÀäÉÊ¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡¿ËÜ³Ê¥Ñ¥¨¥ê¥¢ÀìÌçÅ¹MARIO
¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×2¹æ´Û1³¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ¾ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌ£¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖËÜ³Ê¥Ñ¥¨¥ê¥¢ÀìÌçÅ¹MARIO¡Ê¤Û¤ó¤«¤¯¤Ñ¤¨¤ê¤¢¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó¤Þ¤ê¤ª¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ó¤ä¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É¡¢¥´¥í¥ê¤È¤·¤¿³¤Á¯¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤Î¤ë¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥ª¥Þ¡¼¥ë¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ç¿æ¤¤¢¤²¤ë¥é¥¤¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×1700±ß¡Á¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×1350±ß¡Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¢£ËÜ³Ê¥Ñ¥¨¥ê¥¢ÀìÌçÅ¹MARIO
¡Ê¤Û¤ó¤«¤¯¤Ñ¤¨¤ê¤¢¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó¤Þ¤ê¤ª¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1 ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë2¹æ´Û1F
TEL¡§045-211-4117
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÀøÆþ¥ì¥Ý¡ªÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤ä¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅ°Äì¾Ò²ð¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.12.27¡Ë
Shop.8
¡ÚÇÏ¼ÖÆ»¡Û¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ª ²£ÉÍ¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¡¿ºêÍÛ¸® ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸ËÅ¹
²£ÉÍÌ¾Êª¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖºêÍÛ¸®¡Ê¤¤è¤¦¤±¤ó¡Ë¡×¡£²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸ËÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÖÀÖ¥ì¥ó¥¬¥·¥¦¥Þ¥¤¡×3¸ÄÆþ640±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¥«¥ì¡¼¡×1100±ß¤ä¡ÖÆù¤ß¤½Æþ¤ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¡×1500±ß¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Þ¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡ÖÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ÎÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á16Áª¡Ã¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀä·Ê¥Ó¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤Ç¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.06.28¡Ë
Shop.9
¡ÚÇÏ¼ÖÆ»¡Û¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡ª ¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¤òËþµÊ¡¿Pie Holic
ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖMARINE¡õWALK YOKOHAMA¡×1³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖPie Holic¡Ê¤Ñ¤¤ ¤Û¤ê¤Ã¤¯¡Ë¡×¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤ÏÀ¾³¤´ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥í¥¦¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£²£ÉÍ¹Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê11»þ¡Á16»þ30Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Áª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¡¦Á°ºÚ¤È¿ô¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¤¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤È¤¤¤¦¡¢¥Ñ¥¤¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥¤¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¡×2530±ß¡Á¤¬¿Íµ¤¡£¤Þ¤ºÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¥Ñ¥¤¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÄÉ²Ã¤Î¥Ñ¥¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£
³Æ²ó90Ê¬¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨À©¡Ê1Éô11»þ¡Á12»þ30Ê¬¡¢2Éô13»þ¡Á14»þ30Ê¬¡¢3Éô15»þ¡Á16»þ30Ê¬¢¨3Éô¤ÏÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Î¤ß¡Ë¡£½µËö¤ÏÆÃ¤Ëº®¤ß¹ç¤¦¤¿¤á¡¢Í½Ìó¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
¢£»²¹Íµ»ö¡§À¾³¤´ß¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÖPie Holic¡×¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñ¥¤¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.08.05¡Ë
Shop.10
¡ÚºùÌÚÄ®¡Û¿·´¶³Ð¤Î¥¹¡¼¥×ÂÎ¸³¡ª ¤¦¤ÞÌ£¶Å½Ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¡¼¥×¡¿NOUMU
ºùÌÚÄ®±Ø¿·Æî¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL EDIT YOKOHAMA¡×¤Î1³¬¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖNOUMU¡Ê¤Î¤¦¤à¡Ë¡×¡£Å¹Æâ¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Û¥Æ¥ë¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤éÀÊ¤ËÃå¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
11¡Á15»þ¡Ê14»þ30Ê¬LO¡Ë¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖLUNCH SET¡×¤Ï¥¹¡¼¥×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¤´¤Ï¤ó¡¢Îä¤¿¤¤¥Ç¥ê¤È²¹¤«¤¤¥Ç¥ê¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1¼ïÎà¤º¤ÄÁª¤Ù¤ëÂçËþÂ¤Î¥»¥Ã¥È¡ª
¤³¤Á¤é¤Î¡ÖNOUMU¤ÎÇ»¸ü¥Ó¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤¬Çö¤¤¥Õ¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤¹¤ë°ìÇÕ¡£¥ª¥Þ¡¼¥ë¥¨¥Ó¤È´Å¥¨¥Ó¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥½¥Æ¡¼¡£¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¿´¤Û¤°¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£NOUMU¡Ê¤Î¤¦¤à¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è½»µÈÄ®6-78-1 HOTEL EDIT YOKOHAMA1F
TEL¡§050-5493-3080
±Ä¶È»þ´Ö¡§7¡Á10»þ¡Ê9»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢11¡Á14»þ¡Ê13»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§HOTEL EDIT YOKOHAMA¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú²£ÉÍ¡Û¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖNOUMU¡Ê¥Î¥¦¥à¡Ë¡×¤Ç¤¦¤ÞÌ£¶Å½Ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¡¼¥×¤òÌ£¤ï¤¦¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.02.19¡Ë
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
²£ÉÍ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
Shop.11
¡ÚºùÌÚÄ®¡Û¹âµéÎÁÄâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÏÂ¶õ´Ö¡ª¡¿ÃãÎÀ SIKI TSUBAKIYA
ºùÌÚÄ®±Ø¤¹¤°¤Î¡Ö¥³¥ì¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ì¡×2³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃãÎÀ SIKI TSUBAKIYA¡Ê¤µ¤ê¤ç¤¦ ¤·¤ ¤Ä¤Ð¤¤ä¡Ë¡×¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯³«ÊüÅª¤ÊÅ¹Æâ¡£Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡Ö¿§¡Ê¤·¤¡Ë¡×¤È¡Ö»Íµ¨¡Ê¤·¤¡Ë¡×¤ä¡¢ÏÂ¤ÎÊ¸ÍÍ¡¦ÊÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
½¼¼Â¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄØ²°ÆÃÀ½¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎÀ¸ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£¡ÖSiKiÆÃÀ½¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø¤ÎÆî»³±à¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥«¥ì¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À&¥¹¡¼¥×¥»¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤¬ÉÕ¤¯¥»¥Ã¥È¡Ê2180±ß¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¡¦ºùÌÚÄ®¡ÖÃãÎÀ SIKI TSUBAKIYA¡×¤Î¤³¤À¤ï¤êËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ß¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.07.30¡Ë
Shop.12
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û360ÅÙ¥·¡¼¥Ó¥å¡¼¡ª ³«Êü´¶È´·²¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¿¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤²£ÉÍ
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤È³¤¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ò¤È¤êÀê¤á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬²£ÉÍÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥¾å¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤²£ÉÍ¡Ê¤Ø¤ß¤ó¤°¤¦¤§¤¤¤è¤³¤Ï¤Þ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÈëÅÁ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉ¡¤«¤éÈ´¤±¤ë¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥¥ó¤Ï¤Û¤í¤Û¤í¤Ë¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£ÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤²£ÉÍ¡×¤ÇÁ¥¾åBBQ¤òËþµÊ¢ö¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.07.22¡Ë
Shop.13
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÛÀ¤³¦¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤ÎÃæÅìÎÁÍý¤ò¿È¶á¤Ë¡¿Trattoria Tabulé
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¡£¿·¹âÅç±Ø¤È¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ¤Û¤É¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖLIVING TOWN¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¡£1³¬¤Î¡ÖTrattoria Tabulé¡Ê¤È¤é¤Ã¤È¤ê¤¢ ¤¿¤Ö¤ì¡Ë¡×¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ÎÈþ¿©²È¤Ë¿Íµ¤¤Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤Ê£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ëÃæÅìÎÁÍý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÃæÅì¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¿¥Ö¥ì¡×¤È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÈ¯¾Í¤Î¥µ¥é¥À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡£¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¿¥Ö¥ì ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥°¥ë¡ÊÈÔ¤³ä¤ê¾®Çþ¡Ë¡¢¥¥Ì¥¢¡¢¥Ñ¥»¥ê¤Ê¤É¤ò¿åÀÚ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Èº®¤¼¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥À¥ó¤ÊÆâÁõ¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢Å·°æ¤¬¹â¤¯³«ÊüÅª¡£Ãë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Ìë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ò°×¤Î³¹¡¦²£ÉÍ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡ÖÃæÅì¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡£¿©¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£Trattoria Tabulé¡Ê¤È¤é¤Ã¤È¤ê¤¢ ¤¿¤Ö¤ì¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4-2-1 LIVING TOWN¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1F
TEL¡§045-307-6333
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þLO¡¢17»þ30Ê¬¡Á21»þLO¡¢ÅÚÍË¤Ï11»þ30Ê¬¡Á16»þ¡Ê15»þLO¡Ë¡¢17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡ÊÎÁÍý21»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯21»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï¡Á15»þLO¡¢¡Á20»þLO
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú²£ÉÍ¡Û¿·´¶³Ð¤ÎÃæÅì¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖTrattoria Tabulé¡×¤¬¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ËÃÂÀ¸¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.08¡Ë
Shop.14
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼µ¤Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¡¿ALL DAY CAFE & DINING ¡ÈThe Blue Bell¡É
ºùÌÚÄ®±Ø¤ÎÅì¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢¿·¹âÅç±ØÊýÌÌ¤ØÆ°¤¯ÊâÆ»¤È¥Ú¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤òÊâ¤¯¤³¤ÈÌó7Ê¬¡£¡ÖALL DAY CAFE & DINING ¡ÈThe Blue Bell¡É¡Ê¤ª¡¼¤ë¤Ç¤¤¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤À¤¤¤Ë¤ó¤° ¤¶¡¡¤Ö¤ë¡¼¤Ù¤ë¡Ë¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤¬ÇÛ¤µ¤ìÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¡£³¤³°¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê¡ÖALL DAY CAFE & DINING ¡ÈThe Blue Bell¡É¡×¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢NY¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¿ô¡¹¡£ÃíÌÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¹ñ»º¥ì¥ó¥¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÆÃÃíÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢NY¤Ç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦ºÙÄ¹¤¤·Á¤Î¥Ü¡¼¥É·¿¤Î¥Ô¥¶¡ÖNY BOARD PIZZA¡×¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÃæ±û¤Ë¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¤¬¤É¤ó¤È¤Î¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥é¥°¡¼¡¿¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¡×¡£Ç»¸ü¤Ê¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¥Ô¥¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤ÆÈþÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼µ¤Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£ALL DAY CAFE & DINING ¡ÈThe Blue Bell¡É
¡Ê¤ª¡¼¤ë¤Ç¤¤¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤À¤¤¤Ë¤ó¤° ¤¶¡¡¤Ö¤ë¡¼¤Ù¤ë¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-2-2¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM 2F
TEL¡§045-211-4162
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á20»þ¡Ê¶â¡ÁÆüÍË¡¢½ËÆü¡¦½ËÁ°Æü¤Ï¡Á22»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§ËÜ³Ê¥Ô¥¶¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤¦²£ÉÍ ¡ÖThe Blue Bell¡×¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.04.03¡Ë
Shop.15
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¬¿Íµ¤¡ª¡¿GOODMAN STAND
¡Ö²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëËÜ³Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¡ÖDREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¡×¤Ë¤Ï¡¢³¹¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖGOODMAN STAND¡Ê¤°¤Ã¤É¤Þ¤ó ¤¹¤¿¤ó¤É¡Ë¡×¤Î¡ÖSON¡Ê¤µ¤ó¡Ë¡×¤È¡ÖDAUGHTER¡Ê¤É¡¼¤¿¡¼¡Ë¡×¤Î2¥«½ê¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«°Û¹ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¢Êª¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¤ÏBBQ»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤¬¿©ºà¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤³¤Á¤é¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥ê¥ä¥¥Á¥¥ó¡×800±ß¡¢¡Ö¥Þ¥è¥³¡¼¥ó¥É¥Ã¥°¡×800±ß¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë ¡ÖGOODMAN STAND¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.06.26¡Ë
Shop.16
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÛÂç´ÑÍ÷¼Ö¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÄ¯Ë¾¡ª¡¿24/7 restaurant
¡Ö24/7 restaurant¡Ê¤È¤¥¤¨¤ó¤Æ¤£¡¼¤Õ¤©¡¼¤»¤Ö¤ó ¤ì¤¹¤È¤é¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¹¥¯¥¨¥¢²£ÉÍÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¥µ¥é¥À¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤¤Î¥é¥ó¥Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ä¥¢¥é¥«¥ë¥ÈÎÁÍý¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¤ÇÈà¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌë¤ò¡£Âç´ÑÍ÷¼Ö¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÆ´¤ì¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.13¡Ë
Shop.17
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û³¤ÊÕ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÌ¾Êª¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ËÀå¸Ý¡ª¡¿ZEBRA Coffee & Croissant²£ÉÍÅ¹
¡ÖMARINE & WALK YOKOHAMA¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖZEBRA Coffee & Croissant²£ÉÍÅ¹¡Ê¤¼¤Ö¤é ¤³¡¼¤Ò¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤¯¤í¤ï¤Ã¤µ¤ó¤è¤³¤Ï¤Þ¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬¼«Ëý¤Î¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡£
Å¹Æâ¤ÏÅ·°æ¤¬¹â¤¯³«ÊüÅª¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ü¡¼¥¹»º¤Î¾®Çþ¡¢ÌµÀºÀ½¤Î¤¤Óº½Åü¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿¡¼¡¢¥·¥Á¥ê¥¢±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Î¾¼ê¤Ë¤â¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ËËèÄ«¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤«¤é³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§³¤¤¬¸«¤¨¤ë¡ÖZEBRA Coffee & Croissant²£ÉÍÅ¹¡×¤Ç µðÂç¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÈÀäÉÊ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÀå¸Ý¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.08.19¡Ë
Shop.18
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÀä·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª¡¿Subzero
Âç¤µ¤ó¶¶¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤¢¤ëÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSubzero¡Ê¤µ¤Ö¤¼¤í¡Ë¡×¡£¤ªÅ¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀÄ¤¤³¤¤È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÄ¯Ë¾¤Ë´¶Æ°¡ª ¹Á¤ò±ýÍè¤¹¤ëµÒÁ¥¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¤¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÏÂ¤Îµ»Ë¡¤äÃæ²Ú¤Î¿©ºà¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤ÎÌ£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óÎÁÍý¡£ÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡¢ÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë°ïÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò´Þ¤á·×6ÉÊ¤Î¡ÖSUBZERO LUNCH "A" COURSE¡Ê¥µ¥Ö¥¼¥í¥é¥ó¥ÁA¥³¡¼¥¹¡Ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¢¨ÎÁÍý¤ÏÅöÆü¤Î¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£»²¹Íµ»ö¡§Àä·Ê¡Ü¦Á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬³ð¤¦¡ª¿·¤·¤¤²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë1day¥×¥é¥ó¡Ú¡ôÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥í¥¯¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.12.14¡Ë
Shop.19
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥«¥Õ¥§¡¿¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ
ÅÔÆâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î·ëº§¼°¾ì¡ÖANNIVERSAIRE¡Ê¤¢¤Ë¤Ù¤§¤ë¤»¤ë¡Ë¡×¡£²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î»ÜÀß¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡Ê¤¢¤Ë¤Ù¤§¤ë¤»¤ë¤«¤Õ¤§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤è¤³¤Ï¤Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÂç´ÑÍ÷¼Ö¤¬¤¢¤ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¤¹¤°ÎÙ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Àä·Ê¤¬Ë¾¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë·ê¾ì¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢³¤Â¦¤¬Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¡¢¤É¤³¤ÎÀÊ¤Ç¤âÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¹¤¯ÎÙ¤ê¤ÎÀÊ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¡¹¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ëÆÃÀ½ ¤³¤À¤ï¤ê¼«²ÈÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¡£ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¤òÃúÇ«¤Ë¥°¥ê¥ë¤·¡¢¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥¹¤È¼«²ÈÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿É÷Ì£¤¬¸å¤ò°ú¤¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÍ¾±¤¤¬¾åÉÊ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¥Ç¡¼¥È¾ïÏ¢¼ÔÉ¬¸«¡ª¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÂÇÇË¤¹¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö·ê¾ì¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.03.11¡Ë
Shop.20
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÛËÜ¾ì¤Î¥í¥³¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡¿¥¢¥í¥Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë ¥³¥ì¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ì¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡Ö¥¢¥í¥Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë ¥³¥ì¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ì¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ê¤¢¤í¤Ï¤Æ¡¼¤Ö¤ë ¤³¤ì¤Ã¤È¤Þ¡¼¤ì¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤ºß½»¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥¶¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Î¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥í¥³¥â¥³¤ä¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢¥Ý¥¤Ê¤É¤ÎËÜ¾ì¥í¥³¥Õ¡¼¥É¤¬¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥í¥Ï MIX ¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á16Áª¡Ã¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀä·Ê¥Ó¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤Ç¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.06.28¡Ë
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
²£ÉÍ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
Shop.21
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³È¯¡ª ¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¿A16 YOKOHAMA
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó100¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖA16¡Ê¤¨¡¼¤·¤Ã¤¯¤¹¤Æ¤£¡¼¤ó¡Ë¡×¤Î²£ÉÍÅ¹¡ÖA16 YOKOHAMA¡Ê¤¨¡¼¤·¤Ã¤¯¤¹¤Æ¤£¡¼¤ó ¤è¤³¤Ï¤Þ¡Ë¡×¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÄ´ÍýË¡¤¬¿Íµ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£Å¹Æâ¤Î¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤Ï¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á16Áª¡Ã¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀä·Ê¥Ó¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤Ç¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.06.28¡Ë
Shop.22
¡Ú¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÛËÜÊª¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡ª¡¿¥ì¥ª¡¼¥Í ¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î
¡ÖËÜÊª¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¥ì¥ª¡¼¥Í ¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼1³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÜ¾ì¥¤¥¿¥ê¥¢¡ª ¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥£¥ª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êÂÇ¤ÁÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ä¡¢ËÜ¾ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¥Ñ¥¹¥¿¥Þ¥·¥ó¤Çºî¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬¼«Ëý¡£¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥»¥â¥ê¥ÊÊ´¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤ªÆùÎÁÍý¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤äµû²ðÎà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á16Áª¡Ã¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀä·Ê¥Ó¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤Ç¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.06.28¡Ë
Shop.23
¡Ú²£ÉÍ±Ø¡Û¡È¾ÆÆù¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬»Â¿·¡ª¡¿²Ö¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£
²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö²Ö¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£¡Ê¤Ï¤Ê¤è¤ê ¤Ï¤ó¤Ð¡¼¤°¡£¡Ë¡×¡£Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ç18ÀÊ¡£³ÆÀÊ¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÅ´ÈÄ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î6¡¦7³ä¤¬½÷À¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ñ¤â¡£
¿©ÆùÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬2Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹õÌÓÏÂµí100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï2¼ïÎà¡£Ì¾Êª¤Î¡Ö²Ö¤è¤ê¡¢ÏÂµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×1170±ß¡Á¤È¡¢ºÇ¹â°ÌA5¥é¥ó¥¯¤ÎÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆÃÁªÏÂµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×1300±ß¡Á¤¬¤¢¤ê¡¢S¡Ê120g¡Ë¡¢M¡Ê160g¡Ë¡¢L¡Ê200g¡Ë¡¢£×¡Ê320g¡Ë¤Î4¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤ò¤Þ¤º¤Ï»®¤Î¾å¤Ç¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅ´ÈÄ¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢Æù¤Î¸ü¤ß¤¬2Ñ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÀÖ¿È¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡È¾ÆÆù¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤è¤Ð¤ì¤ë½ê°Ê¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÝ³ä¤êÈ¤¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¡¢Æù¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤ÎÃæ¤Ø¡£ÆùËÜÍè¤Î´Å¤ß¤¬¤¸¤å¤ï¡Á¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤ÎÌ£¡ª
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡Öµ±ÀÐ¤Î´ä±ö¡×¡Ö¹á¤ê¶Ë¤ß¤ï¤µ¤Ó¡×¡Ö¥¥ê¥Ã¤ÈÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤Ý¤ó¿Ý¡×¡Ö¸µÁÄ»ÝÌ£¤ä¤À¤ì¡×¡ÖËüÇ½¤¿¤Þ¤Í¤®¾ßÌý¤À¤ì¡×¡ÖËüÇ½¹õ¤´¤Þ¸ÕÜ¥¤À¤ì¡×¤Î6¼ïÎà¤ÎÉÕÂ°¤Î¥¿¥ì¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
°ÂÄê¶¡µë¤¬Æñ¤·¤¤ÏÂµí100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¤³¤ì¤À¤±¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©ÆùÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÄ¾±Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍÈ¯¡Ö²Ö¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£¡×¤Ï¡¢¡È¾ÆÆù¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬»Â¿·¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.05.04¡Ë
Shop.24
¡Ú²£ÉÍ±Ø¡ÛÆù½Á¤·¤¿¤¿¤ë¡ª ¾ø¤·¤¿¤Æ¾®äÆÊñ¤ò´®Ç½¡¿²£ßÀ ¾®äÆÊñ¥Þ¥Ë¥¢
¡Ö²£ßÀ ¾®äÆÊñ¥Þ¥Ë¥¢¡Ê¤è¤³¤Ï¤Þ ¤·¤ç¤¦¤í¤ó¤Ý¤¦¤Þ¤Ë¤¢¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¥â¥¢¡¼¥º8³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢¡£ÂæÏÑ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äËÜ¹ñ¤«¤éÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿©´ï¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²£ÉÍ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é°Û¹ñ¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÈé¤ò¿¤Ð¤·¡¢ñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤òÊñ¤ó¤Ç¾ø¤·¤¢¤²¤ë¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¾®äÆÊñ¡£Ì£¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖµíÆù¡×4¸Ä800±ß¡Á¡¢¡Ö¥Û¥¿¥Æ¡×4¸Ä800±ß¡Á¡¢¡Ö¤«¤Ë¤ß¤½¡×4¸Ä1200±ß¡Á¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×4¸Ä1800±ß¤Î5¼ï¡£
¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¾®¤Ö¤ê¤Ëºî¤é¤ì¤¿¾®äÆÊñ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥ì¥ó¥²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥¯¥ê¡£¶ËÇö¤ÎÆð¤é¤«¤¤Èé¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆù½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡È¸ýÊ¡´¶¡É¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ·ÜÆù¤ÈÆÚÆù¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÆÃÀ½ñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
²£ÉÍ¥â¥¢¡¼¥º¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£»²¹Íµ»ö¡§²£ÉÍ¥â¥¢¡¼¥º¡Ö²£ßÀ ¾®äÆÊñ¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ÇÆù½Á¤·¤¿¤¿¤ë¾ø¤·¤¿¤Æ¾®äÆÊñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.10.30¡Ë
Shop.25
¡ÚÅìÇò³Ú¡ÛÅ¦¤ß¤¿¤Æ¥Ï¡¼¥Ö¤ò´®Ç½¡ª ÅÔ»Ô·¿ÇÀ±à¥«¥Õ¥§¡¿ICONIC STAGE cafe¡¿shop
ÅìÇò³Ú±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖICONIC STAGE cafe¡¿shop¡Ê¤¢¤¤¤³¤Ë¤Ã¤¯¤¹¤Æ¡¼¤¸ ¤«¤Õ¤§¡¿¤·¤ç¤Ã¤×¡Ë¡×¡£
ÃÛ40Ç¯¤Û¤É¤Î¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢1³¬¤Ï¥«¥Õ¥§¤È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢2³¬¤Ï¿ßË¼¡¢3³¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈLEDºÚ±à¡ÖSusainuS farm¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¹ ¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÖICONIC STAGE¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖSustainuS farm¡×¤Ç¿å¹ÌºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¥Ï¡¼¥Ö¡¢ÍÕÊªÌîºÚ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSusainuS farm¡×¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ»º¡¦ÃÏ¾Ã¤Ê¤é¤Ì ¡È¥Ó¥ë»º¡¦¥Ó¥ë¾Ã¡É¤Î¸½¾ì¤ò¤¼¤Ò¸«³Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡ª ¥Ó¥ëÆâ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¿©ºà°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶á¹Ù¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤«¤éÆÏ¤¯µ¬³Ê³°ÌîºÚ¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ï¡¼¥µ¥é¥À ¥â¥ê¥ó¥¬¥Ï¡¼¥Ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢±ö¹í¤ò»È¤Ã¤¿·Ü¶»Æù¥í¡¼¥¹¥È¤Ë¡¢¿¢ÊªÀÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ó¥è¥ó¥ÉÆ¦Éå¥Á¡¼¥º¤ä¥¥Ì¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼«²ÈÀ½¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½Û´Ä¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖICONIC STAGE¡×¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£ICONIC STAGE cafe¡¿shop¡Ê¤¢¤¤¤³¤Ë¤Ã¤¯¤¹¤Æ¡¼¤¸ ¤«¤Õ¤§¡¿¤·¤ç¤Ã¤×¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÀ¾¿ÀÆàÀî2-9-11 SustainuS 1F
TEL¡§045-900-2257
»þ´Ö¡§¥«¥Õ¥§ ·î¡ÁÅÚÍË¡¢½ËÆü 11¡Á21»þ¡¢¥·¥ç¥Ã¥× 11¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú²£ÉÍ¡ÛÅÔ»Ô·¿ÇÀ±à¥«¥Õ¥§¡ÖICONIC STAGE¡×¤ÇÅ¦¤ß¤¿¤Æ¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.06.11¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Î²áµî¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£