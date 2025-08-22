¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡¦µÝ·å¼ë¶×¤ÎÄ¶Ç»Ì©à¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°á¤ËÈ¿±þ¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µÝ·å¼ë¶×¡Ê¤æ¤ß¤²¤¿¡¦¤¢¤³¡á£±£·¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡µÝ·å¤Ï£²£°Æü¡¢Ý¯°æÍü±û¡¢°æ¾å½Õ²Ú¤é¤È¤È¤â¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¡¡£±£¶´ü£±£·´ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¡ÖÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È»³粼¤µ¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Çà¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°á¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÝ·å¤Ï¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¼ê½ñ¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¶á¶·¤ä»×¤¤¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ²èÁü²½¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥í¥°¤ËÄ¾ÀÜÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òà¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°á¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»þÀÞ¤³¤Î¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ïº£Ç¯£¶·î£±£²Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£µÝ·å¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç½ñ¤¯¾ì¹ç¤Ï¤¤Ã¤È¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÇºîÊ¸¤È¤«Âô»³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¸Î¤«Ìµ°Õ¼±¤Ë£±²óÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÊ¸¾Ï¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤éÉ½¤Ë½ñ¤½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡ª¡ª¤Ç¤â²¿¸Î¤«¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç½ñ¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤Í¡×¤È¼ê½ñ¤¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤ÇÂ®¤µ¤â¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¤¬¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿£²£°Æü¤Îà¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°á¤Ï¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È£±¥Ú¡¼¥¸¤ËÌó£¸£°£°»ú¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£µÝ·å¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥Þ¥ó¥¬¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¥ª¥À¥È¥â¥Ò¥ÈÃø¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤è¤¯¥Á¥ã¥ê¤ÇÀÅ²¬¤Î¥é¡¼¥á¥ó½ä¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤¤¤Þ¤À¤ËÆóÏº·Ï¤À¤±¤Ï¤Í¡¼Ãæ¡¹¼ê¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¼¡¡¥³¡¼¥ë¤ÎÊýË¡¤È¤«¤Ï¤â¤¦Í½½¬¤·¤¹¤®¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤Î¤Ë¼ÂºÝÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¼¡×¤Ê¤É¤È²µ½÷¤é¤·¤¤Çº¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³粼°¦À¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥À¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬°¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëµÝ·å¤Îà¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç¹¥É¾¡££··î£²£³Æü¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥È¼ÂÊª¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â¡Ö¤²¤Ã¤¿¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¥Ö¥í¥°¤¬¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¥Î¡¼¥È¤Î¶ù¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤¤¤ÆÊ¸¾Ï¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤²¤Ã¤¿¡¼¡ÊµÝ·å¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÎÊ¸¾Ï¹½À®ÎÏ¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¿·Ê¹µ¼Ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£