¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡Û10·î4Æü¡¦5Æü¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡ÖPIA MUSIC COMPLEX 2025¡×¤¬³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè4ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢B&ZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB&ZAI¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈµÞÀÜ¶á
´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë15ÁÈ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£10·î4Æü¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿Age Factory¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹½éÅÐ¾ì¤ÎB&ZAI¤¬½Ð±é¡£10·î5Æü¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹½é½Ð±é¤Ç¡¢2025Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Novelbright¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê¡×¤ÎÀÊ¼ï¤ò¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼«Í³¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÊ¤Î³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼ºÇÁ°¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþÂØÀ©¤È¤·¡¢¸åÆü³Æ½Ð±é¼Ô¤´¤È¤ËÃêÁª¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
Age Factory¡ÊNEW¡Ë¡¿¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡ÊNEW¡Ë¡¿KUZIRA¡¿CLAN QUEEN¡¿go!go!vanillas¡¿Chevon¡¿Hump Back¡¿B&ZAI¡ÊNEW¡Ë¡¿¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È¡¿Â¾
¡Ú10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
ano¡¿KANA-BOON¡¿CANDY TUNE¡¿¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¿Novelbright¡ÊNEW¡Ë¡¿FOMARE¡¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¿¥Þ¥ë¥·¥£¡¿Lucky Kilimanjaro¡¿RIP SLYME
¢¨50²»½ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
