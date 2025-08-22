松本かれん＆桜庭遥花“PiKi”、「Aniplex Online Fest 2025」出演決定 特別映像演出とともにパフォーマンス
【モデルプレス＝2025/08/22】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花によるユニット・PiKi（読み：ピキ）が、9月13日に開催される『Aniplex Online Fest 2025』（17時〜開始予定）に出演することが決定した。
【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着
同イベントは、アニプレックスのアニメの最新情報や、アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめる年に1度の大規模オンラインフェスとして2020年より毎年開催。2024年年の『Aniplex Online Fest 2024』 (2024年9月16日開催）では、20を超えるアニメ作品の最新情報や、アーティストライブなど様々なコンテンツを発信。日本語・英語の2言語にて約5時間に渡って全世界に配信され、数々の新情報に熱狂のうち幕を閉じた。
PiKiのデビュー曲「Kawaii Kaiwai」は、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2エンディングテーマ。今回の『AOF2025』では、このアニメの世界観を背負った特別映像演出と共に届けられる、スペシャルパフォーマンスを予定している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
