¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð±éÈþ½÷¡¢ÈþÈ©Æ©¤±¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý±Ê°¦¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»³¸ý¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï³¤¤â¥×¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¾Æ¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇò¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¥·¡¼¥ëÅ½¤ê¤Þ¤¯¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥·¡¼¥ëÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©¤±´¶¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö²Æ¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»³¸ý¤Ï¼ÇÅÄ¾Í¸à¤È¡Ö¥Á¥å¥ó¥à¥óÊÔ¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢¡È¤·¤ç¤¦¤È¤¢¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
»³¸ý¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï³¤¤â¥×¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¾Æ¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇò¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¥·¡¼¥ëÅ½¤ê¤Þ¤¯¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥·¡¼¥ëÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
