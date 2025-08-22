アマチュアでも事故が起きていた。日本ボクシング連盟は２２日、都内で会見を開き、約１０年ぶりの選手復帰を目指していた３９歳男性が８日に練習で急性右硬膜下血腫を起こして開頭手術を受け、現在も意識が戻っていないことを公表した。

同連盟は９日に事故を把握し、家族の意向などを鑑み、この日の公表になった。男性は同連盟の役員登録者で、都内の日本プロボクシング協会加盟ジムで３分４ラウンドのスパーリングを、疲れたとのことで３ラウンドで切り上げ、座って休んでいたところ意識状態が悪化、救急搬送されて手術を受けた。集中治療室で治療を続けているという。

同連盟の仲間達也会長はスパーリングの内容について「動画を見ましたが、普通のスパーリング。ノックアウトされたとか過剰に打たれたとか、そういったことはない」と説明。男性は２００８年にも練習で軽度の硬膜下血腫を起こしていたことも判明したといい、「いろんなことをすり抜けてしまった。無理をして、誰かの制止を振り切ってとかの形ではなく、危険を認識しないまま練習を再開してしまった」と話した。

同連盟は今回の事故を受け、毎年行う選手の検診で、費用の負担を考慮して初回のみ行っていたＣＴまたはＭＲＩの検査を３５歳以上と５年ぶり以上の復帰者にも行うことを決定。高校、大学、社会人の１年目に行うことも検討しているという。

仲間会長は現在の安全管理について「試合はかなり厳しく行っている。プロと比べても重大事故は圧倒的に低い」と強調。だが、練習に関しては、部活動、アマチュア加盟ジムだけに限らず、プロ加盟ジム、非加盟ジム、個人などの場もあり、「全部を管理するのは不可能。ルールを提示することはできるが、最終的に本人が守るのか、プロジムも適用されるのか。我々がやることはできない」との考えを示した。

また、過去の事故の蓄積されたデータが「残念ながらありません」とも明言。把握できているものとして、ともに試合で硬膜下血腫で、１９年に開頭手術を受けて社会復帰、２２年に保存治療を行った２例を挙げた。０８年の山根明元会長の辞任後からのデータは「比較的あります」という。データ蓄積については「発生件数、詳細を把握できている必要がある。遅滞のない報告、予後調査までさせていただけるシステムを作るべき。安全管理を向上させることにつながるので、非常に大事なこと」と語った。

今月はプロでも２件の死亡事故があり、これまでになくボクシングの安全管理のあり方が問われている。困難を克服することはできるか。