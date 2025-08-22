谷尻萌アナ、膝上ミニスカで美脚輝く「スタイル良すぎ」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】フリーアナウンサーの谷尻萌が22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】谷尻萌、美脚際立つミニスカ姿
谷尻は「お盆は地元の京都に帰省して家族とたっぷり遊んで最近は運動も楽しめていますっ」と近況を報告。「明日23（土）8：26ーはめざトク！（インフォマーシャル）が放送予定です」と告知し、スタジオで撮影した衣装姿を公開した。緑色のノースリーブニットとミニスカートを合わせ、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「爽やかで素敵」「美脚すぎる」「眼福」「可愛くて癒やされる」「お顔が小さい」「笑顔が最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
