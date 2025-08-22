「アイス抹茶ラテ」1杯買うともう1杯もらえる！ナナズグリーンティーで3日間限定のお得企画やるよ〜。

七葉が展開するnana's green teaでは、2025年8月25日から27日までの3日間限定で「アイス抹茶ラテ（M） 1杯買うともう1杯無料」キャンペーンを実施します（東京ドーム店を除く）。

人気のアイス抹茶ラテをお得にシェアできる

期間中は、アイス抹茶ラテ（Mサイズ・単品）をテイクアウトで購入すると、もう一杯無料で受け取ることができます。

『抹茶ラテ』は、nana's green tea販売数No.1の人気商品。京都・山政小山園の上質な抹茶が贅沢に使用されています。

アイスには、アイス専用にブレンドした舌触りなめらかな抹茶を使用。甘さ控えめで、抹茶本来の風味を最大限に味わうことができます。また、ホットは注文後に一杯ずつ点てる抹茶とホットミルクを合わせ、無糖で仕上げています。

価格はMサイズ590円です。

キャンペーンの対象はアイス抹茶ラテ単品Mサイズのみで、セットドリンクは対象外です。2杯とも同時に提供され、いずれもテイクアウト限定。また、カスタマイズやサイズアップはできません。

1会計につき1回限り、ひとり1回限りです。

キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部