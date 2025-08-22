くりぃむしちゅー有田哲平（54）が21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にVTR出演。ネプチューン堀内健（55）が家族について語らないことを明かした。

堀内は17歳下の妻と結婚し、高校生と小学生の2人の娘を持つパパとして暮らしている。「上のお姉ちゃんと何話していいかわからなくなっちゃってるのかもしれない。下の子はちょっかいだしたり、からかったりしてこうなんとか会話にいけるんだけど、高校生なんて大人でしょ。そうなった途端にわからなくなっちゃった。気を使ってますよ」と明かした。

有田は「僕らの周りでも本音をあんまり言わない。『口を聞いてくれないんだよね』とか自虐ネタばっかり言って笑わせようとするんですよ。打ち上げでも。だから正月旅行で例えば（原田）泰造がパリに行く、福田（充徳）がどこどこに行く。僕もどこどこに行こうと思ってる。って言ってたら、（堀内が）『あ〜いいな。俺はシャボテン公園』。カピバラのお風呂を見に行くんですって。『家族も喜ぶんだよね』なんて言ってますけど、それが本当かうそかもわからないし。僕らの前でもおちゃらけるんですよね。特に家族のことは」とプライベートの堀内を明かした。