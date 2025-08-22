くりぃむしちゅー有田哲平（54）が21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にVTR出演。ネプチューン堀内健（55）に家庭の中で幸せと思うことを質問した。

堀内は17歳下の妻と結婚し、高校生と小学生の2人の娘を持つパパとして暮らしている。「上のお姉ちゃんと何話していいかわからなくなっちゃってるのかもしれない。下の子はちょっかいだしたり、からかったりしてこうなんとか会話にいけるんだけど、高校生なんて大人でしょ。そうなった途端にわからなくなっちゃった。気を使ってますよ」と明かした。

有田は「僕らの周りでも本音をあんまり言わない。『口を聞いてくれないんだよね』とか自虐ネタばっかり言って笑わせようとする。（中略）僕らの前でもおちゃらけるんですよね。特に家族のことは」とプライベートの堀内を明かした。

有田は「本当に僕が聞きたいのは、マジで幸せと思う瞬間聞きたいです。家族において。笑いをとったとか、朝から1人で家飛び出して、喫茶店でスポーツ新聞読むんですって、そういうときの幸せじゃなくて。家族といる時に『こんなことを言われたから幸せだった』とか、『この空間が幸せ』とか、僕なんてまさに今ど真ん中なので、娘を持つ先輩として聞きたいです」と答えた。

堀内は「みんな面白おかしく話せるから、俺がしゃべっても面白おかしくしゃべれない」と答えた。堀内は幸せについて「毎年同じところに『今年も行けた』っていうときが幸せかもしれない。熱海とか年末年始行って朝歩くんだけど、毎年同じことやってるんだけど、そのときに幸せだなって感じるかもしれない。家族にとってはわからないけど」と明かした。

指原莉乃は「幸せですよ」と共感し、いとうあさこは「だって付いてきてるんだもん」と語った。