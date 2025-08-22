【「龍スタTV」第43回】 放送日時：8月28日20時～ 予定

セガは、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」第43回を8月28日20時よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信する。

「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる「龍スタTV」。第43回配信は、龍が如くスタジオから重大予告があるとのこと。

また、前回に続き「20周年特別企画！過去作超裏話」を実施。開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返る内容となり、今回は「龍が如く 見参！」がピックアップされる。

さらに、番組後半では「『龍が如く』20周年記念 コスプレイヤーオーディション」の合格者発表も行なわれる。

出演者（敬称略）

【【龍スタTV#43】龍が如くスタジオからの「重大予告」＆『龍が如く 見参！』開発裏話＆コスプレオーディション合格者発表 3大スペシャル！】

・ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑、フェニックス、雨野宮将明、太郎）

・横山昌義（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

・阪本寛之（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）

・ななこ（「龍が如く」グッズ担当）

・森山彩乃（MC/「龍が如く」プロモーション担当）

ガーリィレコードチャンネル

(C)SEGA