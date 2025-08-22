「まい泉」のかつカレーや「新杵KIKUJIRO」のカレー味のどらやきなど、至高のカレーがエキナカに集合！「カレーWeek」「カレーフェス」が期間限定開催
夏の暑さが残るこの時期に、エキナカ商業施設で、カレーフェアが開催される。エキュート品川では2025年8月18日から9月11日(木)まで「カレーWeek」を、エキュート秋葉原・エキュートエディション御茶ノ水・マーチエキュート神田万世橋では、2025年8月18日から9月15日(祝)まで「エキュート・ザ・カレーフェス」を開催する。
【写真】東京ふっくらどら＜タンドリーチキン風味カレー＞
8月後半は、夏の暑さに疲れも出てくるころ。厳しい残暑に食欲をそそるカレー商品が多数集結する。製法・材料にこだわり抜いたカレーライスやカレーパン、めったに食べることのできないカレーいなりやカレー味のどらやきなど、逸品ぞろい。カレーに含まれる多種多様なスパイスの力で、おいしく夏を乗り切ろう。
■残暑のパワーチャージにおすすめ！エキュート品川「カレーWeek」のイートインメニュー＆カレーデリ
このフェアは、品川駅を利用するビジネスパーソンに、スタミナをつけて残暑を乗り切ってほしいという思いから企画された。辛い物が苦手な人でも、野菜やお肉の旨みが際立つマイルドな辛さの商品も楽しめるようになっている。
・魅惑のラムキーマカレー 1480円(イートインのみ)／スパイスファクトリー
ラム肉のコクと深みが絶妙なキーマカレーだ。ブルーベリーのトッピングがラム肉のユニークな旨みを引き立てる。7種のスパイスとパクチーが香る、五感を刺激する一皿。
・インディアンチキンカツカレー 1500円(イートインのみ)／シターラダイナー
インド人トップシェフが手がける専門店からは、香ばしくスパイシーに揚げたインド風チキンカツとインドカレーの組み合わせが登場。バターチキンカレーかスパイシーチキンカレーを選べる。
・チキン南蛮カレー 1200円(イートインのみ)／品川 ひおき
宮崎県のご当地グルメ「チキン南蛮」とカレーが一緒に楽しめる贅沢な一皿。ジューシーな鶏もも肉とタルタルソースが食欲をそそる。
・チキンカレーいなり 1個 270円／いなりすし専門店 豆狸
いなりすし専門店の新商品は、カレー味のチキンがゴロゴロとのった食べ応えのある一品。パセリが添えられ、見た目も華やかだ。
・マッサマンカレーむすび 1個 300円／おむすび百千
タイ南部の郷土料理「マッサマンカレー」がおむすびになった珍しい一品。鶏もも肉、じゃがいも、カシューナッツなどの具材がごろっと入り、ボリュームも満点だ。
・マスカルポーネとキーマカレーのサンド 1パック 604円／サンドイッチハウス メルヘン
まろやかな辛さのキーマカレーを、マスカルポーネやアボカドと合わせた新作サンドイッチ。1日20パック限定の商品となる。
・銀座カレーピクルス 1袋 486円／銀座若菜(マーケットスクエア)
※8月31日(日)までの期間限定出店
漬物専門店が作る、夏にぴったりの一品。カレースパイスのピリッとした辛味に、ほのかな酸味が加わり食が進む。
■本格派レトルトカレー
・特選ビーフカレー 1個 750円／千駄木腰塚
創業70年以上の食肉専門店が提供する、国産牛すね肉を中心に牛肉の旨みとコクを凝縮したビーフカレー。27種のスパイスで煮込んだ濃厚で深みのある風味が特徴だ。
・フルーツカレー〈国産ポーク〉1個(180グラム) 972円／京橋千疋屋
創業1881年の果物の老舗「京橋千疋屋」が手がける、フルーツを活かしたレトルトカレー。マンゴーの甘味と数種類のスパイスが溶け合った、辛さ控えめの味わいだ。
・ビーフカリー 1パック 918円／アール・エフ・ワン
牛肉の旨みにピリッと辛味が効いたビーフカリー。牛すね肉を丁寧に焼き上げ、オニオンソテーや野菜とじっくり煮込むことで旨みを引き出している。
■エキュート秋葉原・エキュートエディション御茶ノ水・マーチエキュート神田万世橋には「エキュート・ザ・カレーフェス」新施設限定メニューや人気店のカレーが集結
千代田区・神田地域に深く根付くカレー文化が楽しめるフェア。バラエティ豊かなカレーを食べながら、夏バテ対策にもなる食の楽しみを堪能できる。
・彩り夏野菜のかつカレー(ロースかつまたはヒレかつ)1530円(イートインのみ)／とんかつ まい泉食堂
まい泉自慢の「箸で切れるやわらかなとんかつ」のかつカレーに、オクラ・赤パプリカ・ナス・かぼちゃなどの彩り豊かな夏野菜をトッピングした、御茶ノ水店限定メニューだ。
・ごろっと玉ねぎの焼きカレーパン 1個 324円(テイクアウト)/330円(イートイン)／PLUSOUPLE(プラスプレ)
もちっとした生地に旨辛ビーフカレーを包み、大きな玉ねぎをのせて焼き上げたカレーパン。玉ねぎの甘みとカレーの旨みが味わえる。
・東京ふっくらどら＜タンドリーチキン風味カレー＞ 1個 380円／新杵KIKUJIRO
和菓子とスパイスが融合した、カレー味のどらやき。米粉をブレンドした生地に、30種類以上の香辛料を配合したタンドリーチキン風味のカレーを挟んでいる。電子レンジで温めると香りが広がる。
・カオソイ チェンマイカレーラーメン 1400円(イートイン・テイクアウト共通)／タイ料理研究所
タイ北部チェンマイ名物のカレーラーメンが、手軽にエキナカで楽しめる。ココナッツミルク入りの濃厚でまろやかなカレースープを、「ゆで麺」と「揚げ麺」の2種類の食感で味わえる。
・ココナッツミルクのチキンカレー 1680円(イートインのみ)／Sta.(エスティーエー)
ココナッツミルクベースの、まろやかさの中にスパイスを感じるチキンカレー。調理師、管理栄養士、フードスタイリストが監修し、店舗でいちから仕込んでいる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
