9月14日に井上尚弥VSムロジョン・アフマダリエフ

ボクシングの大橋ジムが22日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスパーリング中間報告をした。9月14日に愛知・IGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との一戦へ向け調整。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが13勝（10KO）1敗。

大橋秀行会長によると、井上は21日午後、大橋ジムにて元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレスと東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（帝拳）と各5ラウンドずつ、計10ラウンド消化した。10ラウンドは今回の試合前の最長ラウンドになるという。

井上と大橋会長のコメントは以下の通り。

＜井上尚弥＞

――試合前のこの時期は予定通りの10ラウンドか。

「そうですね。スパーリング内容もイメージ通りにできましたね」

――タパレスが練習パートナーとして仕上げて来日している。

「もう、すごく練習になっていますね。そこはちゃんと練習パートナーとしてきてくれたと思う」

――タパレスからアフマダリエフの技術面などの情報提供あったのか。

「何度かありましたね。まあ、当たり前というか対策のために来てもらっているので。対戦した時の話も聞いて自分自身のイメージも膨らんできましたね」

――帝拳ジム勢のサウスポー王者たちともスパーリングしている。

「順番的に今日は中野選手でした。みんなアフマダリエフをイメージしやすいというか。アフマダリエフは１つのボクシングスタイルではないから。足も使えるし、攻撃もできるしというボクシングをしてくる。いろいろな選手とスパーをやって、いろいろな想定をしているという感じです」

――帝拳ジムに2回の出げいこした成果は。

「思っていたような気持ちというか、緊張感を味わえましたね。アマの時以来の訪問で、プロでは初めてだったので。ジムの雰囲気は変わっていなかったですね。やった意味はすごくありました」

――今後の調整は。

「まだまだスパーリングはやっていく。スパーリングで仕上げていく。いつも通りに順調です。変わらずに仕上げていると言えます」

＜大橋会長＞

「疲れがピークに来ている3週間前に10Rのスパーリングでしたが疲れを感じさせない出来でした」



（THE ANSWER編集部）