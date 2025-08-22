西日本旅客鉄道（JR西日本）は22日、今年4月・5月にJR奈良線で運行し好評を博した臨時特急「いにしへ」号を、10月と11月の一部土休日に再び運転すると発表しました。特急「まほろば」として大阪と奈良を結ぶ683系特別車両「安寧（あんねい）」「悠久（ゆうきゅう）」編成を使用し、古都を結ぶ快適な旅を提供します。

運行日と時刻

臨時特急「いにしへ」は、紅葉シーズンを迎える10月と11月の4日間、京都〜奈良駅間を1日1往復します。

■運転日

10月25日（土）、26日（日）

11月1日（土）、2日（日）

■運転時刻

奈良方面：京都 10:11発 → 宇治 10:27着 → 奈良 11:03着

京都方面：奈良 16:14発 → 宇治 16:45着 → 京都 17:03着

※運行当日は車内で記念乗車証を配布

使用車両と料金

使用される車両は、特急「まほろば」で人気の683系「安寧」または「悠久」編成（3両編成）で、全席指定席での運行となります。乗車には乗車券のほか、指定席特急券が必要。指定席特急料金は全区間一律で、通常期は1,290円（こども半額）。チケットレス特急券の場合は1,090円とおトクになります。

指定席特急券は運転日1ヶ月前の午前10時から、JR西日本のネット予約「e5489」や、駅の「みどりの券売機」「みどりの窓口」で購入できます。

