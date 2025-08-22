星野源、全公演即完の全国ツアーより「Mad Hope」のライブ映像を公開
星野源が、6年半ぶりとなった全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」のライブ映像をYouTubeにて公開した。
【写真】星野源×LE SSERAFIMのショット！『星野源のオールナイトニッポン』より
今回公開されたのは、ニューアルバム『Gen』（5月15日発売）に収録された「Mad Hope」のパフォーマンス映像。ツアータイトルにも冠された同曲は、このツアーで初披露され、映像では大阪城ホールで行われた大阪公演2日目の模様が収められている。星野のギタープレイと鬼気迫るボーカルに加え、ストリングスやホーンを含む編成によるライブならではのアレンジが映し出されており、現在の星野のモードを色濃く体現する仕上がりとなっている。
『Gen Hoshino presents MAD HOPE』は、5月15日の名古屋公演から7月13日の沖縄公演まで、約2ヶ月にわたって開催された6年半ぶりの全国ツアー。全公演が即日ソールドアウトとなり、各地で熱狂を呼んだ。ツアーは8月後半からアジア3都市（台北・上海・ソウル）へと展開し、さらに9月21日には大阪・京セラドーム大阪、10月18日・19日には神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演も予定されている。
【写真】星野源×LE SSERAFIMのショット！『星野源のオールナイトニッポン』より
今回公開されたのは、ニューアルバム『Gen』（5月15日発売）に収録された「Mad Hope」のパフォーマンス映像。ツアータイトルにも冠された同曲は、このツアーで初披露され、映像では大阪城ホールで行われた大阪公演2日目の模様が収められている。星野のギタープレイと鬼気迫るボーカルに加え、ストリングスやホーンを含む編成によるライブならではのアレンジが映し出されており、現在の星野のモードを色濃く体現する仕上がりとなっている。