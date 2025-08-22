再集結したRIP SLYMEが『THE FIRST TAKE』初登場！「熱帯夜」を一発撮りで披露
ヒップホップグループ・RIP SLYMEが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。今回は、2007年にリリースされた楽曲「熱帯夜」を一発撮りで披露する。
1994年に結成、2001年にメジャーデビューを果たしたRIP SLYMEは、個性あふれるMC陣と遊び心あふれるスタイルで数々のヒット曲を送り出してきた。デビュー25周年を迎えた今年は、PES、SUが復帰し、4MC＋1DJの体制で期間限定の再集結を果たしている。
今回披露される「熱帯夜」は、妖艶で大人びた空気感をまとい、“真夏の夜のラヴ・アフェア”をテーマにした一曲で、近年はTikTokなどでリバイバルの兆しを見せている。
RIP SLYMEが登場する『THE FIRST TAKE』は22日午後10時よりプレミア公開される。
■RIP SLYME コメント
アルバム『Epoch』の時には出来ていた楽曲で、1年越しでクリアランスを取って、サンプリングにこだわって、RIP SLYMEらしさというか、そういうところを音でも表現できたんじゃないかなっていう曲です。
『MUSIC STATION』の時にタモさんに「いやー 我々はこういう音だ。質感だよな いいよな」とすごい言われて、なんか嬉しかったのを覚えております。
どこがいいのかっていうのは、一言には説明しづらいですけど、みんなにキャッチアップしていただいたなって思います。
しかもなんか最近またこう、TikTokとかでちょっとリバイバルなムードも感じつつ、やっぱりとにかくライブでは定番の曲ということになっているんで、RIP SLYME的には熱いダンスチューンですね。
