SKE48西井美桜、白肌まぶしいフレッシュな水着姿 『BUBKA』限定版表紙＆ソログラビア掲載
アイドルグループ・SKE48の西井美桜が、29日発売の『BUBKA10月号』（白夜書房）のセブンネット限定版の表紙を飾る。
【写真】ピンクの水着姿で寝転ぶ西井美桜
中面ではソログラビアが掲載され、最新シングル「Karma」で自身初となる選抜に選ばれた勢いそのままにフレッシュな水着姿を披露した。インタビューでは初選抜に選ばれた時の意外な心情や、チーム内や家族との人間関係などを率直に語っており、自然体な彼女の魅力が存分に感じられるグラビアページとなっている。
同じくSKE48からは、菅原茉椰の2nd写真集『Opportunity』の刊行を記念しアザーカットグラビアが掲載。本誌発売と同タイミングでの卒業となる菅原の、10年間にわたるアイドル活動の集大成となるグラビアを披露している。
巻頭特集には櫻坂46から森田ひかると四期生稲熊ひなが登場するほか、AKB48の「ゆなあづ」コンビこと秋山由奈と八木愛月の対談インタビューも掲載される。
