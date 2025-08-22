国内トップレベルのジャンパーが集うサマースキージャンプ山形蔵王大会が23日、山形市で開幕します。選手たちが22日、公式練習に臨み、ジャンプ台の感触を確かめました。



ことしで4回目となる大会には、4連覇を目指す北京オリンピック金メダリストの小林陵侑選手をはじめ、ジャンプ界のレジェンド・葛西紀明選手、この大会の女子の初代王者伊藤有希選手など、国内トップクラスのジャンパーら男女合わせて88人がエントリー。このうち県勢では去年、少年の部で初優勝し、冬のインターハイでも頂点に輝いた日大山形高校3年の布施飛雄真選手の飛躍も注目されています。

会場の山形市のジャンプ台「アリオンテック蔵王シャンツェ」には、トップジャンパーを一目見ようと多くのファンの姿がありました。こちらの親子は…





山形市から「選手と一緒に撮った写真を缶バッジにしてサインをもらう。（誰のファン？）小林陵侑選手（どんなジャンプが見たい？）ビックジャンプ。世界で活躍する人が間近で見られるのが楽しみ」翌日に控えた本戦を前に選手らが公式練習に臨み、ジャンプ台の感触を確かめていました。伊藤有希選手「毎年たくさんの人に応援してもらえるジャンプ大会で自分としてもモチベーションが上がる。なかなか現地でジャンプを見られないという人も生でジャンプを体感してもらって、冬の大会も来たいと思ってもらえるようなジャンプができれば」サマースキージャンプ山形蔵王大会は、山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで23日午後4時半ごろから競技が行われます。