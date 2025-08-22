目黒区の学芸大学駅近くにあるオーディオショップ・ホーム商会にて、QobuzとLINNがコラボした試聴会が9月27日14時から開催される。オーディオ評論家の山之内正氏がナビゲーターを担当、山之内氏が執筆したQobuz Magazineの記事「歴代首席指揮者で聴くベルリン・フィル・レコーディングス」と連動し、ハイレゾ音源の魅力を、Linnのオーディオシステム楽しめるイベントとなる。

12人までの完全予約制で、事前に電話かメールでの予約が必要。連絡先や申し込みフォームなどの詳細はホーム商会のページを参照のこと。

試聴会の情報

イベントでは、世界最高峰のオーケストラであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の録音を、最高音質で体験できる。機材としては、ネットワークプレーヤー/ヘッドユニットとしてLINNの「KLIMAX SYSTEM HUB」、アナログターンテーブル「KLIMAX LP12 SE -BEDROK」、スピーカーは「360 EXAKT」を用意。

クラウディオ・アバド、ヘルベルト・フォン・カラヤン、キリル・ペトレンコ等、指揮者別にベルリン・フィルの名演奏が聴けるほか、ベルリン・フィル・レコーディングスの録音技術の特徴と、その聴きどころ、音源配信とアナログなど多メディアの共存・魅力なども語られる。

Qobuz Magazine内の記事