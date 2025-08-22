２２日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３４．５３ポイント（０．９３％）高の２５３３９．１４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０５．１６ポイント（１．１７％）高の９０７９．９３ポイントと反発した。売買代金は２８５５億８４１０万香港ドル（約５兆４２８９億円）に拡大している（２１日は２３９４億８６９０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。中国の政策に対する期待感が根強いほか、米中関係の改善期待も高まっている。外電は２１日、「米ボーイングと中国は近く、最大５００機の航空機購入契約を結ぶ見通し」と報じた。実現すれば、２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来続いていたボーイングの対中販売不振に、ようやく終止符が打たれることとなる。ただ、上値は限定的。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演が気がかりだ。パウエル氏は今夜（現地時間２２日８時、日本時間２３時）、ジャクソンホール会議（各国の中央銀行関係者が集まる国際経済シンポジウム）で講演する予定。今後の金融政策動向に対する見解に注目が集まっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１０．１％高、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が８．８％高、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が６．１％高と上げが目立っている。李寧の中間決算は１割減益だったが、予想を上回ったことが買い安心感につながった。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１７．８％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が１０．６％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が９．２％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が７．１％ずつ上昇した。国内産業の躍進が期待されている。外電が２１日、消息筋情報として、「米ＧＰＵ大手のエヌビディアはこのほど、中国市場向けの人工知能（ＡＩ）チップ「Ｈ２０」の生産停止を一部サプライヤーに指示したもよう」と伝えた。

新興電気自動車（ＥＶ）やスマートドライブ関連も急伸。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１３．６％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が１１．１％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が１３．１％高、地平線（９６６０／ＨＫ）が４．８％高で取引を終えた。小鵬汽車については、同社の何小鵬・董事長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）が自社株を買い増したことが刺激材料となっている。半導体やＥＶ関連の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は２．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

消費セクターの一角も物色される。百貨店の百盛商業集団（３３６８／ＨＫ）が３１．８％高、日用雑貨チェーンの名創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）が２０．６％高、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が６．８％高、茶飲料チェーンの滬上阿姨（上海）実業（２５８９／ＨＫ）が５．１％高で引けた。百盛商業については、中間業績の黒字転換が好感されている。名創優品は中間決算の調整後純利益が前年同期比で１０．６％増加し、今後の業績成長が見込まれたことも材料視された。

半面、空運セクターはさえない。大手キャリアの中国国際航空（７５３／ＨＫ）が５．１％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．８％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が１．８％安と値を下げた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．４５％高の３８２５．７６ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。証券、軍需産業、素材、自動車、消費関連、医薬、不動産なども買われた。半面、空運は安い。エネルギー、公益、銀行の一角も売られた。

