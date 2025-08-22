青森の秋を体験できるイベント

「じゃわめぐりんご祭り」でできる体験の一部 りんゴルフ

秋は、青森が国内収穫量日本1位を誇るリンゴの収穫期。「青森屋 by 星野リゾート」では、2025年9月1日（月）から12月1日（月）までの間、旬のリンゴをテーマにしたイベント「じゃわめぐりんご祭り」を開催。“じゃわめぐ”とは⻘森の方言で、心が騒ぐ、にぎやかで楽しい様子のこと。リンゴ尽くしのワクワク楽しいプログラムを体験できます。

ボルダりんご

まずは今年新登場のプログラムをご紹介します。

「りんご収穫ラリー」は袋はぎ、収穫、選別、出荷まで、リンゴの一連の収穫工程から着想を得た4つの競技で体を動かすプログラムです。

りんご射的

リンゴの色づきを綺麗にさせる工程「袋はぎ」をイメージした「ボルダりんご」、リンゴの的を狙って収穫する「りんご射的」、リンゴのクラブで選別をする「りんゴルフ」、りんごクッションを木箱に投げ入れる「りんご出荷スロー」の4競技。

りんご出荷スロー

各競技ごとの点数を競い合って楽しんだあとは、合計点によってりんごジュースやオリジナルステッカーなどの景品がもらえます。仲間と一緒にチャレンジしてみてくださいね！

■りんご収穫ラリー

場所：じゃわめぐ広場

時間：15〜18時

料金：1000円（4競技セット）



じゃわめぐ広場にある「りんごガチャガチャ」のレバーを回すと、専用のカプセルに入った本物のリンゴが出てきます。

品種は時期によって異なるので、どの品種が入っているかは回してからのお楽しみ！

■りんごガチャガチャ

場所：じゃわめぐ広場

時間：15〜20時

料金：1回300円



リンゴの木に取り付けてある蛇口をひねると、なんと！リンゴジュースが出てきます。ウェルカムドリンクとしてチェックイン後に飲むのはもちろん、温泉に入浴する前後の水分補給にもおすすめ。こちらは通年設置されているので、青森屋に滞在したらぜひ体験を。おいしいリンゴジュースでのどを潤してみて。

■りんごジュースが出る蛇口

場所：じゃわめぐ広場

時間：8〜12時、15〜20時

料金：無料



リンゴの灯篭と写真が撮れるフォトスポットの登場

巨大りんご灯篭

イベント会場となるじゃわめぐ広場には、リンゴの灯篭と写真が撮れるフォトスポットも登場。高さ約2mの「巨大りんご灯篭」は、リンゴをジュースやジャムにする際に残る種や皮の残渣（ざんさ）で作られる紙を使用。紙それぞれで色味が異なり、ほんのりピンク色がかわいい！

りんご灯篭回廊

また、じゃわめぐ広場と⻄館をつなぐ通路「りんご灯篭回廊」には約300個のリンゴの灯篭が並び、リンゴに囲まれた写真を撮影できます。家族や友人と一緒に記念写真を撮影できるおすすめのスポットです。

■「巨大りんご灯篭」と「りんご灯篭回廊」

場所：じゃわめぐ広場

時間：終日

料金：無料



馬車で約20分かけて⻘森屋の敷地内にある公園をぐるりと一周。色づく木々の眺めと蹄の軽快な音を楽しめます。おみやげとして、そのとき収穫期を迎えたリンゴをもらえます。

■紅葉りんご馬車

場所：敷地内の公園

時間：9時、9時30分、10時、10時30分、11時の1日5回

料金：1870円

予約：公式サイトにて3日前まで受付

秋の味覚リンゴをひと味違った形で楽しめるイベント。ぜひ青森屋で体験してみてくださいね！



■青森屋 by 星野リゾート「じゃわめぐりんご祭り」

期間：2025年9月1日（月）から12月1日（月）

住所：⻘森県三沢市字古間木山56

時間：プログラムによって異なる

料金：プログラムによって異なる。宿泊は別途、1泊2食付き2万3000円〜

※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：⻘い森鉄道三沢駅より徒歩約15分、または三沢空港より車で約20分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから予約



●時期や仕入れ状況により提供内容が変更になる可能性があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

