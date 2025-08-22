◎巨人・吉川が腰痛から復帰し、岡本とキャッチボールする姿を見た村田総合コーチは「やっとそろったな…」。心の声が抑えきれなかったようです。

◎自主トレで師事した巨人・吉川と岡本が並ぶ姿に泉口は「やっと…。やっとです」。その気持ちめちゃくちゃ分かります。

◎猛烈な暑さのZOZOマリン。守備練習を終えてベンチに戻った西武・デービスは「ハト！ハト！ハト！」。鳩？かと思いきや「Hot（ホット）」でした。

◎猛烈な暑さのZOZOマリン。西武・児玉は「練習中は足、ヤバいっす！」。人工芝にこもった熱気に足の裏が熱いそうです。

◎23日の巨人戦に先発するDeNA・石田裕。投球時の腕の角度が何パターンあるか聞かれるとニヤリと笑い「それ、企業秘密です」。失礼しました。

◎東京ドームでの巨人戦前のDeNA・三浦監督。記者に「涼しいですか？」と聞かれると「皆さんも一緒でしょ？ドームですから。でも初めてドームに来るわけじゃないから、当たり前っちゃ、当たり前」。番長、涼しい環境で舌も滑らかでした。

◎DeNA・ジャクソンが前日に巨人打線対策を「コールドボール（cold ball）」と表現し、それを「“冷え冷えボール”で巨人打線を冷えつかせる」と訳した後藤向輝通訳。改めて意味を聞かれると「コールドボールの表現、僕も初めて聞きました。とっさに“冷え冷えボール”と訳しました」。通訳さんも機転が必要です。