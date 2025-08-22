櫻坂46森田ひかる、一味違う夏グラビアで新たな魅力 『BUBKA』表紙に登場 四期生・稲熊ひなは人生初ソログラビア
櫻坂46の森田ひかるが、29日発売の『BUBKA10月号』（白夜書房）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【写真】キュートすぎる！カラフル衣装でまとめ髪の森田ひかる
全21ページにわたる巻頭特集では、森田が衣装や髪型を自在に変化させながら、浮き輪やシュノーケルなど夏らしい小道具や、桃やちゃぶ台といった遊び心あふれるアイテムとともに登場。森田の新たな魅力がのぞく、いつもとは一味違った夏のグラビアに仕上がっている。
インタビューでは、櫻坂46史上最大規模で進行中の『5th TOUR 2025 “Addiction”』の裏側を語り、グループ初の3DAYS開催となった東京ドーム公演を振り返った。話題となったパフォーマンスや演出の舞台裏、大役を務めた際の心境まで、ステージ上や準備期間でのリアルな思いが明かされている。
そして「BUBKA賞」の受賞を記念して、櫻坂46四期生・稲熊ひながグラビア＆インタビューに登場。稲熊にとって人生初のソログラビアとなる今回、ノスタルジックなシチュエーションで初々しさを切り取り、記念すべき一歩目を誌面に収めた。インタビューではテレビ番組でも話題となったアルバイト時代の秘話や、櫻坂46デビュー後の初ステージのエピソードを披露し、新たな挑戦の中で見える素顔に迫る内容となっている。
同誌にはほか、SKE48西井美桜・菅原茉椰、AKB48秋山由奈・八木愛月、#Mooove!赤間四季、yosugala汐見まといらも登場する。
【写真】キュートすぎる！カラフル衣装でまとめ髪の森田ひかる
全21ページにわたる巻頭特集では、森田が衣装や髪型を自在に変化させながら、浮き輪やシュノーケルなど夏らしい小道具や、桃やちゃぶ台といった遊び心あふれるアイテムとともに登場。森田の新たな魅力がのぞく、いつもとは一味違った夏のグラビアに仕上がっている。
インタビューでは、櫻坂46史上最大規模で進行中の『5th TOUR 2025 “Addiction”』の裏側を語り、グループ初の3DAYS開催となった東京ドーム公演を振り返った。話題となったパフォーマンスや演出の舞台裏、大役を務めた際の心境まで、ステージ上や準備期間でのリアルな思いが明かされている。
同誌にはほか、SKE48西井美桜・菅原茉椰、AKB48秋山由奈・八木愛月、#Mooove!赤間四季、yosugala汐見まといらも登場する。