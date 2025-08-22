アニプレフェス9月13日開催 出演声優・歌手・参加作品発表！櫻坂46の松田里奈・森田ひかる【一覧】
アニプレックスは22日、年に1度の大規模オンラインフェス『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）を9月13日に開催することを発表した。あわせて出演者・アーティスト情報が公開された。
【動画】豪華すぎる！公開されたアニプレフェス告知PV
同フェスは、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『Aniplex Online Fest 2024』 (2024年9月16日開催）では、20を超えるアニメ作品の最新情報や、アーティストライブなど様々なコンテンツを発信。日本語・英語の2言語にて約5時間に渡って全世界に配信され、数々の新情報に熱狂のうち幕を閉じた。
＜参加作品（50音順）＞
オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-
グノーシア
最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-
SI-VIS: The Sound of Heroes
終末ツーリング
DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN
東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
花ざかりの君たちへ
Fate/strange Fake
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」
「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition ＆ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉
黄泉のツガイ
龍族
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（※グローバルハイライトをお届けいたします）
・・・and more!!
＜アーティストライブ＞
薫る花は凛と咲く
SI-VIS: The Sound of Heroes
その着せ替え人形は恋をする
TO BE HERO X
帝乃三姉妹は案外、チョロい。
＜出演者（50音順）＞
安済知佳
稲垣好
江口拓也
加藤英美里
加藤渉
鬼頭明里
小西克幸
斉藤壮馬
斎藤千和
佐倉綾音
島崎信長
関智一
瀬戸麻沙美
富田美憂
中村悠一
浪川大輔
長谷川育美
花澤香菜
早見沙織
松田里奈（櫻坂46）
森田ひかる（櫻坂46）
八代拓
山下大輝
山根綺
悠木碧
…and more!!
＜アーティスト＞
キタニタツヤ（『薫る花は凛と咲く』）
SI-VIS（『SI-VIS: The Sound of Heroes』）
スピラ・スピカ（『その着せ替え人形は恋をする』）
PiKi（『その着せ替え人形は恋をする』）
SawanoHiroyuki[nZk]（『TO BE HERO X』）
SennaRin（『TO BE HERO X』）
日曜日のメゾンデ（『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』）
DJ和
＜MC＞
天城サリー
吉田尚記
