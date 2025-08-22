「第14次5カ年計画」を総括、ビジネス環境の改善を実施―中国

国務院報道弁公室は8月22日、「『第14次5カ年計画（2021〜2025）』高い質での達成」をテーマとするシリーズ記者会見を行いました。記者会見に臨んだ市場監督管理総局の羅文局長は、「第14次5カ年計画」の期間中、中国のビジネス環境は改善され続けたと紹介しました。「第14次5カ年計画」の実施以来、中国企業の純増は1999万9000社で、商工業の個人業者は3394万6000増えたとのことです。

この5年間、新たに発表された国家標準は1万3000余項目で、国家標準の総数は4万7000項目以上に達しました。中国は国際標準1079項目を率先して制定すると同時に、6900項目以上の国際標準を採用しました。中国・キルギス・ウズベキスタン、中国・ラオス、インドネシアのジャカルタ・バンドン高速鉄道など8つの鉄道協力の建設プロジェクトでは中国の国家標準が採用されるなど、「中国標準」の海外への影響力は強まりつつあります。

また、中国は医薬産業の質の高い発展を全面支持してきました。中国の医薬産業規模は世界第2位で、研究開発された新薬の数は全世界の30％前後に達しています。

近年ではインターネットの「プラットフォーム経済」の急速な発展から派生した食品デリバリー、ライブコマース、ネットショッピングなどの多種多様な新たな消費シーンに対して、市場監督管理部門はプラットフォーム運営企業に対する法令順守の指導を強化し、専門的な抜き取り検査に力を入れました。また、チェーン経営やライブコマースによるネット通販、ネット販売などの監督管理制度の制定にも力を入れました。さらに、各種の事業者の安全関連の責任をさらに明確にし、消費の利便性を維持すると同時に、新たな危険性の速やかな排除に取り組んでいます。（提供/CRI）