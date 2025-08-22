TRIXが、ニューアルバム『CHANCE』を12月10日にリリースする。

（関連：DEZOLVE、インストならではの垣根のなさを体感させるアンサンブルの妙味 『CoMOVE』ツアー最終公演レポ）

TRIXは元CASIOPEAの熊谷徳明（Dr）、元T-SQUAREの須藤満（Ba）が中心となり2004年に結成されたフュージョンバンド。ニューアルバムの発売は前作『BUILD UP』以来およそ1年3カ月ぶりとなる。

さらに、アルバム発売を目前に控えた11月27日には東京 Club Mixaにて一夜限りのプレリリースライブを開催。ニューアルバム収録の新曲が初披露となり、発売前に生演奏で聞くことができる。新曲だけでなく、既発の人気レパートリーも演奏される予定だ。

さらに、ライブ当日に会場のCD販売ブースにてアルバム『CHANCE』を前金予約すると、当日のライブの写真を用いた複製サイン入りポストカードを商品と一緒に後日発送する特典も用意。ここでしか手に入らない限定特典となる。

チケットは8月23日より先行抽選予約がスタート。受付は8月26日23時59分までとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）