ドラマ版『君がトクベツ』OPテーマはユイカが担当 畑芽育＆大橋和也ら登場の予告映像も公開
俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化、9月16日からMBS／TBSドラマイズム枠で放送される。このほどOPテーマ曲がユイカの「ローズヒップティー」に決定し、OPテーマ曲を使用した予告映像も公開された。
【動画】大橋和也が国民的アイドル演じる！OPテーマ入り『君がトクベツ』予告
今作は幸田もも子氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコミックス刊）を実写化。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子（畑）がある日、アイドルグループ「LiKE LEGEND」の皇太（大橋）とまさかの出会いを果たす。2人の恋には、映画では描かれなかった続きがあったようで…。ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後の物語もたっぷり描く。
さらにはLiKE LEGENDの黒髪クールガイ・遊馬叶翔（木村慧人）と国民的女優・七瀬えみか（矢吹奈子）のじれったい恋模様や、LiKE LEGENDの個性豊かなメンバー（山中柔太朗、大久保波留、NAOYA）の物語も。じれったいけど、思わず応援せずにはいられない最高に尊いドタバタ“うぶキュン”ラブコメディを展開する。
ユイカは奈良出身、20歳女性シンガーソングライター。ティーンを中心に圧倒的人気を誇るユイカが今作のために書き下ろした新曲「ローズヒップティー」は、“ローズヒップティー”をモチーフに、甘く揺れ動く恋心を表現した歌詞とピュアでフレッシュなバンドサウンドが光る楽曲に仕上がっている。
■ユイカコメント
人生初のドラマOPを担当させていただけて、とってもうれしいです!!
実写映画が公開されるということで、原作ファンとしてとてもうれしく思っていたところに、まさかドラマまで放送してくれるの…!? しかも私がOP担当…!?! と驚きの連続でした。
「ローズヒップティー」は甘い恋なんか興味ないけど、魅力的な貴方に惹（ひ）かれて図らずも恋に落ちる瞬間を書きました。
恋愛に対してネガティブな方にこそ当てはまる曲なはずです、ぜひドラマと合わせて聴いてください!!
