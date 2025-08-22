

「Aniplex Online Fest 2025」出演者一覧

株式会社アニプレックスは、年に1度の大規模オンラインフェス『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）に関し、出演者・アーティスト情報を22日、発表した。

【動画】「Aniplex Online Fest 2025」作品／出演者ラインナップPV

『Aniplex Online Fest 2025』とは、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『Aniplex Online Fest 2024』 (2024年9月16日開催）では、20を超えるアニメ作品の最新情報や、アーティストライブなど様々なコンテンツを発信。日本語・英語の2言語で約5時間に渡って全世界に配信され、数々の新情報に熱狂のうち幕を閉じた。そして、2025年は9月13日に開催を予定している。

この度『AOF2025』の出演声優・スタッフ・アーティスト情報が発表となった。合わせて本イベントのメインビジュアル、ラインナップPVも公開。本日発表された出演声優・出演アーティストに加え、当日発表される新作やシークレットゲストの登壇も予定している。

更に、イベントのメインビジュアルも解禁。今年は、クランチロール・アニメアワードでアニメ・オブ・ザ・イヤーを受賞した「俺だけレベルアップな件」にてキャラクターデザインを務めた須藤智子が本イベントの為に書き下ろしたメインビジュアルとなっている。＜参加作品（50音順）＞オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-グノーシア最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか櫻坂46×ビルディバイド -ブライト- SI-VIS: The Sound of Heroes終末ツーリングDARK MOON

-黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN東島丹三郎は仮面ライダーになりたい花ざかりの君たちへFate/strange Fake劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition ＆ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉黄泉のツガイ龍族『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（※グローバルハイライトをお届け）・・・and more!!＜アーティストライブ＞薫る花は凛と咲くSI-VIS: The Sound of Heroesその着せ替え人形は恋をするTO BE HERO X

帝乃三姉妹は案外、チョロい。■出演者情報＜出演者（50音順）＞安済知佳稲垣好江口拓也加藤英美里加藤渉鬼頭明里小西克幸斉藤壮馬斎藤千和佐倉綾音島崎信長関智一瀬戸麻沙美富田美憂中村悠一浪川大輔長谷川育美花澤香菜早見沙織松田里奈（櫻坂46）森田ひかる（櫻坂46）八代拓山下大輝山根綺悠木碧…and more!!＜アーティスト＞キタニタツヤ（『薫る花は凛と咲く』）SI-VIS（『SI-VIS: The Sound of Heroes』）スピラ・スピカ（『その着せ替え人形は恋をする』）PiKi（『その着せ替え人形は恋をする』）SawanoHiroyuki[nZk]（『TO BE HERO X』）SennaRin（『TO BE HERO X』）日曜日のメゾンデ（『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』）DJ和＜MC＞天城サリー吉田尚記◆イベント名：Aniplex Online Fest 2025（アニプレックス オンライン フェス 2025）◆イベント日程：2025年9月13日（土）17:00開始予定

※日本時間◆配信先：https://youtube.com/live/WaWw_9fJcL8◆イベントビジュアルクレジット原画： 須藤智子

/ Tomoko Sudo仕上げ：佐々木梓

/ Azusa Sasaki背景：banishment（FLAT STUDIO）特効：特殊効果

伏原あかね(MADBOX)

/ Akane Fushihara(MADBOX)配信方法：アニプレックス

公式YouTube

にてオンライン無料配信・配信エリア：YouTube利用可能エリア（一部の国と地域を除く全世界）・主催：株式会社アニプレックス・共催：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント・日本語版 公式サイト：https://aniplex-online-fest.com/・英語版 公式サイト：https://aniplex-online-fest.com/en/